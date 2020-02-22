Брейтуэйт, улыбнитесь! 10 забытых форвардов «Барселоны»

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сегодня, 14:30

Сегодня за «Барсу» может дебютировать датский форвард Брейтуэйт. «Соккер.ру» собрал компанию, в которую Мартин, скорее всего, попадет.

Кристоф Дюгарри (Франция)

Чемпион мира и чемпион Европы перешел в «Барселону» из «Милана» летом 1997-го в компании Михаэля Райцигера, но если голландец по прозвищу Противогаз задержался в Каталонии на 7 лет, то француз сбежал через полгода, приняв участие только в 13 матчах (в основном выходил на замену) и не совершив ни одного результативного действия. В атаке «Барсы» царила «бразильская мафия» – Ривалдо, Джованни и Сонни Андерсон, и Кристоф никак не вписывался в этот карнавал. Надвигался домашний мундиаль, и Дюгарри решил рвать когти с «Камп Ноу», где его вряд ли хорошо запомнили.

Сейит Джем Унсал (Турция)

Это вообще удивительная история, о которой помнят только въедливые летописцы «Барселоны» и сам Сейит Джем Унсал, который до сих пор хранит в святом углу своего дома футболку «Барсы», в которой тренировался в 1998 году. Трудно сказать, чем руководствовались «сине-гранатовые», когда подписывали 23-летнего турецкого форварда, проведшего безуспешный сезон в Южной Корее (12 матчей, 1 гол), но факт остается фактом: Сейит провел предсезонную подготовку в команде Луи ван Гала и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Унсал был форвардом «Барселоны» всего месяц: подписали в июле, а уже в августе отпустили свободным агентом в «Трабзонспор».

Яри Литманен (Финляндия)

«Барселона» с ван Галом у руля в конце 90-х была сильно ориентирована на голландских футболистов и футболистов из чемпионата Нидерландов. Приехали братья де Буры, Зенден, Коку, Райцигер, Богард, Клюйверт, а в 1999-м Луи ван Гал пригласил знакомого по «Аяксу» Яри Литманена. Ничего хорошего для финна из этой затеи не вышло: форвард забил 4 мяча за полтора года и отправился в «Ливерпуль», с которым выиграл россыпь кубков.

Альфонсо Перес (Испания)

Первые пять лет карьеры Альфонсо посвятил родному клубу — мадридскому «Реалу», но высокой результативностью не отличался, и когда подрос Рауль, «сливочные» продали Переса «Бетису», где испанский форвард стал звездой и в одном сезоне даже положил 25 голов за сезон в Ла Лиге. В 2000-м «Барселона» заплатила за Альфонсо 16.5 млн евро (серьезные деньги по тем временам), однако в сине-гранатовой футболке воспитанник «Реала» зачах: кое-как забил 5 голов за полтора года, а потом поехал по командировкам.

Серхио Гарсия (Испания)

Этот форвард у многих ассоциируется с «Эспаньолом», в котором он провел в общей сложности 7 лет, а еще играл за «Сарагосу», «Леванте», «Реал Сосьедад» и «Бетис». В 2008 году Луис Арагонес даже включил Серхио в состав сборной Испании на Евро-2008, так что имеем дело с чемпионом Европы. Но как форвард «Барселоны» Гарсия забыт. Серхио с завидной регулярностью штамповал голы за вторую и третью команды «Блауграны», но за главную команду провел десять матчей, отметился одним голом и был продан «Сарагосе». Очередной талантливый воспитанник, с которым большой клуб поступил безжалостно.

Макси Лопес (Аргентина)

«Барса» купила аргентинца у «Ривер Плейта» в январе 2005-го в связи с травмой Хенрика Ларссона. Забив 2 гола за полтора года, Лопес сначала отправился на правах аренды в «Мальорку», а еще спустя год был продан ныне почившему футбольному клубу «Москва». Потом Лопес сыграл еще за десяток команд, причем был весьма успешен в Серии A, женился на Ванде Наре и со скандалом расстался с супругой из-за Мауро Икарди. За всеми этими приключениями сам факт того, что Макси когда-то играл за «Барселону», потускнел и забылся.

Сантьяго Эскерро (Испания)

Летом 2005-го Эскерро покинул Бильбао после семи успешных сезонов в составе «Атлетика» и присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента. Санти посвятил каталонскому клубу три года, сыграл 41 матч и даже забил 8 голов, то есть был честным и вполне пригодным запасным, при этом трудно припомнить какой-то момент с его участием. А ведь статистика говорит о том, что Эскерро выиграл Лигу чемпионов 2005/06, причем принял участие в четырех матчах группового этапа и даже забил гол в ворота «Удинезе».

Кейррисон (Бразилия)

А вот если вы скажете, что запомнили Кейррисона, то слукавите. Бразильский талант, оказавшийся «талантом», не сыграл за «Барсу» ни одного матча, хотя в 2009-м за него заплатили 14 миллионов евро. Например, годом раньше «Барселона» вернула из МЮ Жерара Пике всего за 5. Кейррисон пять раз подряд отправлялся в аренды (в «Бенфику», «Фиорентину», «Сантос», «Крузейро» и «Коритибу»), но с каждым разом получалось все хуже. В итоге пятилетний контракт истек, и все в «Барселоне» перекрестились.

Сандро Рамирес (Испания)

Парень с Канарских островов попал в «Ла Масию» в 14 лет, в сезонах 2014/15 и 2015/16 привлекался к главной команде «Барсы», за которую сыграл в общей сложности 32 матча и забил 7 голов. В поисках лучшей жизни покинул «Камп Ноу» в статусе свободного агента и действительно зажег в составе «Малаги», что привело к трансферу в «Эвертон» за 6 миллионов евро. Но дальше — все плохо. За 2.5 года Сандро забил 1 гол в Кубке Английской Лиги за «ирисок» и еще 2 мяча за «Вальядолид», цвета которого защищает сейчас на правах аренды. А ведь это тоже форвард «Барселоны» в прошлом.

Кевин-Принс Боатенг (Гана)

Прошлой зимой «Барселона» взяла Кевина-Принса на подмену Луису Суаресу, немало всех удивив этим решением. Боатенгу довелось принять участие в четырех матчах, результативными действиями он не отметился, а его сотрудничество с «Барселоной» ограничилось четырьмя месяцами, главный итог которых — разоблачение Усмана Дембеле.

Этой зимой «Барселона» совершила еще один весьма необычный во всех отношениях трансфер, подписав за пределами официального трансферного окна Мартина Брейтуэйта, у которого был один шанс на миллион оказаться в таком клубе. Но сможет ли датский нападающий сделать так, чтобы его сложную фамилию запомнили?