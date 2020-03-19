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Кутузов — о коронавирусе в Италии: «Пустые улицы, всё закрыто»

сегодня, 00:13

Бывший форвард «Милана» Виталий Кутузов рассказал о жизни в Италии во время эпидемии коронавируса.

Такую Италию вы давно не видели и, думаю, еще долго не увидите. Пустые улицы, все закрыто, движение минимальное. Сейчас прошелся по делам — встретил всего двух человек по дороге.

Насколько жестко запрещено выходить из дома? Прямого запрета нет, но такова рекомендация. Если нет необходимости по работе или ради здоровья близких, то просят воздержаться от выхода из дома. Также от собраний в больших компаниях, от мероприятий — даже дружеских, от нахождения с кем-то на расстоянии меньше одного метра. Поход в магазин или по делам лучше делать одному, без семьи.

Если выезжаешь куда-то на машине или идешь по делам, то нужно заполнить определенную форму — откуда, куда и зачем. Чтобы это потом можно было проверить. Вчера, например, был в банке. Перед входом заполнял такую форму, подписал, что за последний период не болел, не было температуры и контактов с людьми, у которых были симптомы.

Это делается для того, чтобы если потом твоя фамилия мелькнет где-то в больнице, можно было посмотреть, где человек был и с кем контактировал в последнее время. Чтобы понять, кто в зоне риска, проводят мониторинг. В магазины вход свободный, но один. Поэтому собираются очереди, пускают по 4-5 человек. Чтобы в магазине было достаточно свободно, был воздух. И не образовывалось скопления людей. Очереди в магазины человек по 20, все стоят в метре друг от друга, минут за 5 заходишь внутрь. А там вообще никого, быстро купил, что надо, и вышел через другой вход. Ажиотажа нет, продукты все есть.

Если не будешь заполнять бланк и указывать места, которые посещал, то выпишут штраф? Слышал, что около 300 евро. Могу ошибаться. Если ситуация будет повторяться, то наверняка может быть и что-то большее. Но нет такого, что полиция бы ездила по городу и дергала людей. Если человек просто идет в магазин, никто его не остановит. Конечно, если в парке где-то соберется большая группа, это привлечет внимание. Поэтому вертолеты мониторят территорию, чтобы избежать больших скоплений.

Понятно, что с детьми сложнее — погода хорошая, особо активным сложно усидеть на месте. Но детские площадки в основном пустуют, иногда можно увидеть, как один ребенок выйдет жонглировать мячом. Дети сейчас удаленно занимаются, делают уроки до обеда. Все очень серьезно организовано.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:51
Что в Италии плохо мы и так знаем.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 00:59
"Ажиотажа нет, продукты все есть"

то ли дело у нас...
drug01
drug01
сегодня в 00:30
Это очень печально,надо держаться всем!!!!
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