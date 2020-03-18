Бывший игрок сборной Бразилии: «Мы специально били Месси по ногам»

Бывший полузащитник сборной Бразилии признался, что игроки «пентакампеонов» во время матча специально били по ногам лидера команды Аргентины .

У нас был договор, что каждый должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно сменять друг друга. Без таких вещей его не остановить. Не подумайте, что мы хотели нанести ему травму, это были тактические фолы, чтобы сбить Лео с ритма.