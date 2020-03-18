Бывший игрок сборной Бразилии: «Мы специально били Месси по ногам»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Филипе Мело признался, что игроки «пентакампеонов» во время матча специально били по ногам лидера команды Аргентины Лионеля Месси.
У нас был договор, что каждый должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно сменять друг друга. Без таких вещей его не остановить. Не подумайте, что мы хотели нанести ему травму, это были тактические фолы, чтобы сбить Лео с ритма.
Недавно экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О заявил, что Месси завершит карьеру в каталонском клубе.
, соккер вымер
, соккер вымер
Болельщики Барселоны не обижайтесь. Это шутка. У Лео вся сила не в ногах, а в голове
Болельщики Барселоны не обижайтесь. Это шутка. У Лео вся сила не в ногах, а в голове