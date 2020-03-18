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Бывший игрок сборной Бразилии: «Мы специально били Месси по ногам»

вчера, 21:09

Бывший полузащитник сборной Бразилии Филипе Мело признался, что игроки «пентакампеонов» во время матча специально били по ногам лидера команды Аргентины Лионеля Месси

У нас был договор, что каждый должен ударить его по ногам один раз. Понимали, что нужно сменять друг друга. Без таких вещей его не остановить. Не подумайте, что мы хотели нанести ему травму, это были тактические фолы, чтобы сбить Лео с ритма.

Недавно экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О заявил, что Месси завершит карьеру в каталонском клубе.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
вчера в 23:58
Ну ты то понятно),тот еще псих..хорошо не коленом в лицо))
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:55, ред.
Онопко бы в подкате сзади вырвал бы ноги из туловища, без нарушения правил. Это Вам не шутки
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:26
Говорят что бить Месси по ногам это единственный вариант остановить его но Каземиро в недавнем Класико доказал что Месси можно остановить и без фолов!
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 23:19
Это не новость, так как это единственный вариант остановить его.
beefs
beefs
вчера в 22:51
Откровенно...
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 22:47
он жалкий!Сколько же ему гном заплатил?
мангo
мангo
вчера в 22:42
Так же маргариновые поступают Рамос скоро поведает.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 22:23
Громко сказано "били по ногам"! Вон в ю тюбе посмотрите на ноги Марадоны после 1/8 на ЧМ 90 против тех же бразилов...у него голеностопы КВАДРАТНЫЕ от ударов!!! А то что у гномяры,это так....по звезде ладошкой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Baggio R.
вчера в 22:21
Да да, очень жаль, а я ведь тут 15 лет, видел тысячи комментов под топиками
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:16
Не припомню у Месси серьёзных травм. Думаю, что никто его убивать на поле не собирался никогда. Кроме Пепе и Рамоса )
League1
League1
вчера в 22:12
Тпху, опять проплаченное гномом интервью для пира. Против кого не используют тактику мелкого и не мелкого фола? Кого не били по ногам? Рибери, Робена? Может Марадону не били? Или Ван Бастена, или Баджо? Очередной позор гнома.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:07
Это не есть хорошо)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:05
Мерзкие бразилы
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 22:05
Тактические фолы используя "удары" по ногам применяют против всех сильных игроков соперника, так что признания Мело не несет никакой шокируюшей новости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:59
Вот они коварные то...
рже
рже
вчера в 21:56
А зачем?-Лео в сборной ноль,это все уже мы видели!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:43
тихушники поганые играть не могут - мешаются под ногами...
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 21:43
    Baggio R.
    Baggio R. ответил 25процентный клоун
    вчера в 21:22
    Да, цирк уехал, одни клоуны остались)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Трезвый повар
    вчера в 21:20
    Болельщиков барсы тут давно нет, как и многих других
    , соккер вымер
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:14
    Что бы Месси хуже стал играть его надо бить не по ногам, а по голове
    Болельщики Барселоны не обижайтесь. Это шутка. У Лео вся сила не в ногах, а в голове
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