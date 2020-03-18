Бывший игрок «Ювентуса»: «Месси лучше Роналду»

Бывший полузащитник «Ювентуса» похвалил форварда «Барселоны» .

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану и Лионель могут забивать по 5 голов за матч, но аргентинец еще способен создавать голевые ситуации для своих одноклубников. Лионель более совершенен.