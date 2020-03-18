ГлавнаяНовости

Бывший игрок «Ювентуса»: «Месси лучше Роналду»

вчера, 21:16

Бывший полузащитник «Ювентуса» Филипе Мело похвалил форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану и Лионель могут забивать по 5 голов за матч, но аргентинец еще способен создавать голевые ситуации для своих одноклубников. Лионель более совершенен. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тебас: «Рубиалес хочет навредить Примере»
Вчера, 22:18 Комментарии1
Бывший игрок сборной Бразилии: «Мы специально били Месси по ногам»
Вчера, 21:09 Комментарии21
Джеррард принял участие в челлендже с туалетной бумагой
Вчера, 20:33 ВидеоКомментарии3
Министр спорта Италии: «Серия А должна возобновиться в начале мая»
Вчера, 19:08 Комментарии9
Ван Дейк — обратился к болельщикам: «Необходимо заботиться друг о друге»
Вчера, 18:55 ФотоКомментарии0
Каррера — о коронавирусе: «Сидим и ждём новостей»
Вчера, 18:37 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 23:57
Короновирус круче Гриппа
Barcelona_MSN
Barcelona_MSN
вчера в 23:40
Месси-Роналду= Mercedes-Benz - ПЕЖО-1889год. Где-то так!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:35
обломал персофанов
Estiva
Estiva
вчера в 23:29
Это и ежу понятно
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:13
Лионель более совершенен?) Этот дурак с низким футбольным интеллектом только и мог удаляться на поле, а теперь умные вью давать пытается, но не выходит. Криштиано в отличии от Месси играет головой и одинаково бьёт обеими ногами, а не только левой как Месси. У Криштиано есть идеальные хет-трики (головой, левой и правой ногами). Это называется совершенный футболист.
Криштиано способен отдать пас, брак у него низкий. Но другое дело, что он не хочет этим заниматься, он сам тащит свой клуб и сам хочет забивать. Здесь он эгоист немного.
Gelious
Gelious
вчера в 21:55
Когда же эти сектанты успокоятся и перестанут так популярность набивать
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 21:46
Каждому своё
unoejk
unoejk ответил Stanislav Stanislavovich
вчера в 21:24
Вы можете поменять?
Тоже нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100