Моуриньо и Венгер приняли участие в ролике ФИФА и ВОЗ о коронавирусе

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сегодня, 03:55

Главный тренер «Тоттенхэма» , экс-наставник «Арсенала» и и ряд других футбольных специалистов снялись в совместном ролике ФИФА и Всемирной организации здравоохранения, в котором рассказали о том, что нужно делать во время эпидемии коронавируса.

Здравствуйте. Каждый из нас понимает всю серьёзность ситуации с коронавирусом, и мы должны поставить здоровье на первое место. Представляем вашему вниманию пять ключевых рекомендаций по борьбе с коронавирусом. И я призываю вас оставаться дисциплинированными и всегда соблюдать эти пять правил.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино:

Всё начинается с мытья рук. Пожалуйста, мойте руки чаще, и если возможно, используйте антисептик.

Наставник женской команды «Манчестер Юнайтед» Кейси Стоун:

Когда вы чихаете или кашляете, прикрывайте нос и рот, согнув руку в локте. Если используете салфетки, пожалуйста, сразу же избавляйтесь от них.

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе:

Старайтесь не касаться своих глаз, носа и рта. Это может помочь вам предотвратить попадание вируса в ваш организм.

Что касается социального взаимодействия, сделайте шаг назад. Оставайтесь на расстоянии в один метр от любого чихающего или кашляющего человека.

Тренер женской сборной США Джилл Эллис:

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома. В некоторых странах побыть в изоляции может быть полезно и здоровым людям. Пожалуйста, следуйте инструкциям ваших местных органов здравоохранения.

Президент ФИФА Джанни Инфантино:

Пожалуйста, всегда оставайтесь в курсе происходящего. Следуйте этим рекомендациям и поддержите ВОЗ в их борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот непростой матч.

Ранее глава ФИФА написал открытое письмо в связи с пандемией COVID-19.

Коронавирус и футбол