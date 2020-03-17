Моуриньо и Венгер приняли участие в ролике ФИФА и ВОЗ о коронавирусе

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер и и ряд других футбольных специалистов снялись в совместном ролике ФИФА и Всемирной организации здравоохранения, в котором рассказали о том, что нужно делать во время эпидемии коронавируса.
Здравствуйте. Каждый из нас понимает всю серьёзность ситуации с коронавирусом, и мы должны поставить здоровье на первое место.
Представляем вашему вниманию пять ключевых рекомендаций по борьбе с коронавирусом. И я призываю вас оставаться дисциплинированными и всегда соблюдать эти пять правил.
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино:
Всё начинается с мытья рук. Пожалуйста, мойте руки чаще, и если возможно, используйте антисептик.
Наставник женской команды «Манчестер Юнайтед» Кейси Стоун:
Когда вы чихаете или кашляете, прикрывайте нос и рот, согнув руку в локте. Если используете салфетки, пожалуйста, сразу же избавляйтесь от них.
Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе:
Старайтесь не касаться своих глаз, носа и рта. Это может помочь вам предотвратить попадание вируса в ваш организм.
Что касается социального взаимодействия, сделайте шаг назад. Оставайтесь на расстоянии в один метр от любого чихающего или кашляющего человека.
Тренер женской сборной США Джилл Эллис:
Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома. В некоторых странах побыть в изоляции может быть полезно и здоровым людям. Пожалуйста, следуйте инструкциям ваших местных органов здравоохранения.
Президент ФИФА Джанни Инфантино:
Пожалуйста, всегда оставайтесь в курсе происходящего. Следуйте этим рекомендациям и поддержите ВОЗ в их борьбе с коронавирусом. Вместе мы выиграем этот непростой матч.
FIFA & @WHO combine efforts to fight against #COVID19.— Emilio García Silvero (@GarciaSilvero) 16 марта 2020 г.
👍👍👍
5 key tactics to tackle #COVID19 pic.twitter.com/OMAuBFKIry
Ранее глава ФИФА написал открытое письмо в связи с пандемией COVID-19.