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Феллаини заразился коронавирусом

22 марта 2020, 08:46

У полузащитника «Шаньдун Лунен» Маруана Феллаини обнаружен коронавирус. Сообщается, что игрок помещён в инфекционную больницу для лечения и изоляции.

Ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. В России — более 300.

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Все комментарии
Александр Новиков 1
Александр Новиков 1 ответил DawnOfDestiny
22 марта в 22:16
Китайцы - некитайцы... Гадость прет из США. Видать, на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки) распространили. Случайно или нет - тоже вопрос. Вон, Федун похудал, как и рубль. Рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое. Какие же "приезжие" козлы. Доллар поднялся? Стояк обеспечен.
Федун не похудал, он вполне правильные экономические вопросы задаёт по поводу дальнейшего развития ситуации. Ведь если не будет доходов, то клубы точно не выполнят ФФП. Ну а с рублем...да, фиаско... не ушли мы от нефтяной зависимости за столько лет.
ildar_3871
ildar_3871
22 марта в 14:47
Если не найдут лекарства против короны , в этом году не будет чемпионатов никаких !
ildar_3871
ildar_3871
22 марта в 14:39
В России все будет намного хуже !
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил Заур-ЗВЕРЬ
22 марта в 14:22
скоро сайт закроют из-за короны, так как нет новостей с футбольных полей, Белорусы тока играют им пох)
Смотрю матч Славии и Слуцка сейчас,на удивление темповой футбол,не то что договорняки РПЛ.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 13:43
Щас будут перечислять всех кто простудился.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 марта в 13:42
скоро сайт закроют из-за короны, так как нет новостей с футбольных полей, Белорусы тока играют им пох)
Байкал-38
Байкал-38 ответил DawnOfDestiny
22 марта в 12:20
Северная Корея - зло) перепутал, да... Южная давно под америкосами. некоторые Хирасиму видели. И США как назвать потом? с них все станется, и тот же короновирус, который Лукойл на*59л.
КНДР это Северная Корея, а не Китай!
Хиросима это японский город, а не Южная Корея!
Походу сегодня не твой день!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
22 марта в 12:03
Здоровья Феллаини
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил galem72
22 марта в 11:40, ред.
"...на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки)..." "Хорошо", когда с географией не очень. Можно без задней мысли путать страны. Подумаешь, Корея или Китай. )) "...рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое..." Определённо парочку эфиров вечернего соловья и скабеиху зацепил. Смотри, это затягивает. Потом не сможешь без пропаганды. ))
Северная Корея - зло) перепутал, да... Южная давно под америкосами. некоторые Хирасиму видели. И США как назвать потом? с них все станется, и тот же короновирус, который Лукойл на*59л.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил DawnOfDestiny
22 марта в 11:28
Китайцы - некитайцы... Гадость прет из США. Видать, на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки) распространили. Случайно или нет - тоже вопрос. Вон, Федун похудал, как и рубль. Рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое. Какие же "приезжие" козлы. Доллар поднялся? Стояк обеспечен.
    Twisted
    Twisted ответил DawnOfDestiny
    22 марта в 11:00
    Китайцы - некитайцы... Гадость прет из США. Видать, на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки) распространили. Случайно или нет - тоже вопрос. Вон, Федун похудал, как и рубль. Рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое. Какие же "приезжие" козлы. Доллар поднялся? Стояк обеспечен.
      Союзник противников
      Союзник противников
      22 марта в 10:48
      Загоняют всех по хатам,где будут заболевать чаще.Поскольку вирус наиболее часто наносит удар по лёгким,то лучший способ борьбы (и профилактики)по предотвращению этой пакости-ежедневная вентиляция лёгких в повышенном режиме.Чем это достигается?Упражнениями и прогулками на свежем воздухе.Маски нужны больным,а сидение дома обостряет все хронические заболевания ,у всех возрастов.
      galem72
      galem72 ответил DawnOfDestiny
      22 марта в 10:25
      Китайцы - некитайцы... Гадость прет из США. Видать, на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки) распространили. Случайно или нет - тоже вопрос. Вон, Федун похудал, как и рубль. Рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое. Какие же "приезжие" козлы. Доллар поднялся? Стояк обеспечен.
      "...на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки)..."

      "Хорошо", когда с географией не очень. Можно без задней мысли путать страны. Подумаешь, Корея или Китай. ))

      "...рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое..."

      Определённо парочку эфиров вечернего соловья и скабеиху зацепил. Смотри, это затягивает. Потом не сможешь без пропаганды. ))
      CSKA2012
      CSKA2012
      22 марта в 10:22
      Да им бабки платят чтобы они обозначали что заражены , все это фейк. От обычного гриппа 600 тысяч людей в год умирают а тут из числа заразившихся процентов 10% и то у кого страховки нету , без нее тебя лечить на западе никто не будет
      CSKA2012
      CSKA2012
      22 марта в 10:20
      Ктож его заразит, он же дерево )))
      shlomo
      shlomo
      22 марта в 10:16
      Здоровья....все будет хорошо!
      Mangur
      Mangur
      22 марта в 09:46
      Без комментариев
      Zimmer
      Zimmer
      22 марта в 09:40
      Желаю скорейшего выздоровления.
      MaxRnD
      MaxRnD
      22 марта в 09:33
      Здоровья
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      22 марта в 09:20
      Китайцы - некитайцы... Гадость прет из США. Видать, на территории КНДР (хоть и китайцы яйцами крепки) распространили. Случайно или нет - тоже вопрос. Вон, Федун похудал, как и рубль. Рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое. Какие же "приезжие" козлы. Доллар поднялся? Стояк обеспечен.
      ОПС
      ОПС
      22 марта в 09:04
      Еще один...
      beefs
      beefs
      22 марта в 09:03
      пика пока не видно...
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