Феллаини заразился коронавирусом

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22 марта 2020, 08:46

У полузащитника «Шаньдун Лунен» обнаружен коронавирус. Сообщается, что игрок помещён в инфекционную больницу для лечения и изоляции.

Ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. В России — более 300.