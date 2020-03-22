Феллаини заразился коронавирусом

У полузащитника «Шаньдун Лунен» Маруана Феллаини обнаружен коронавирус. Сообщается, что игрок помещён в инфекционную больницу для лечения и изоляции.
Ранее форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка заразились коронавирусом. По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. В России — более 300.
Хиросима это японский город, а не Южная Корея!
Походу сегодня не твой день!!!
Хиросима это японский город, а не Южная Корея!
Походу сегодня не твой день!!!
"Хорошо", когда с географией не очень. Можно без задней мысли путать страны. Подумаешь, Корея или Китай. ))
"...рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое..."
Определённо парочку эфиров вечернего соловья и скабеиху зацепил. Смотри, это затягивает. Потом не сможешь без пропаганды. ))
"Хорошо", когда с географией не очень. Можно без задней мысли путать страны. Подумаешь, Корея или Китай. ))
"...рубят Россию, если не через Ссанкции - то вот через мировое..."
Определённо парочку эфиров вечернего соловья и скабеиху зацепил. Смотри, это затягивает. Потом не сможешь без пропаганды. ))