Суарес: «Буду готов играть сразу после возобновления сезона»

Форвард «Барселоны» поделился мнением о своем восстановлении после травмы правого колена:

Давно думал о том, чтобы вернуться на поле раньше первоначальных сроков. Однако сейчас ситуация изменилась. Доктор говорил мне, что у меня все хорошо получается, поэтому я думал, что смогу вернуться как можно быстрее.

Я буду готов играть, когда команда возобновит сезон после паузы. Изначально я должен был восстановиться к началу мая, но все происходит даже быстрее.

Нам нужно сейчас принять меры предосторожности в связи с коронавирусом. Люди сейчас ждут не футбола, а возможности выйти на улицу без страха и снова наслаждаться жизнью.