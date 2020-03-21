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Суарес: «Буду готов играть сразу после возобновления сезона»

21 марта 2020, 22:26

Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о своем восстановлении после травмы правого колена:

Давно думал о том, чтобы вернуться на поле раньше первоначальных сроков. Однако сейчас ситуация изменилась. Доктор говорил мне, что у меня все хорошо получается, поэтому я думал, что смогу вернуться как можно быстрее.

Я буду готов играть, когда команда возобновит сезон после паузы. Изначально я должен был восстановиться к началу мая, но все происходит даже быстрее.

Нам нужно сейчас принять меры предосторожности в связи с коронавирусом. Люди сейчас ждут не футбола, а возможности выйти на улицу без страха и снова наслаждаться жизнью.

Ранее стало известно, что Суарес может вернуться на поле в конце апреля.

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NGYRZ
NGYRZ
22 марта в 08:54
Вот кому кому, а Суаресу и Барселоне оказался на руку этот коронавирус.

И вновь каталашкам фортуна продолжает улыбаться во весь рот.
Belgie2020
Belgie2020
21 марта в 22:43
Фантомаса зря покупали)
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