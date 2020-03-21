Форвард Остин, заболевший коронавирусом: «Это очень серьёзно»

Нападающий «Вест Бромвича» рассказал о своём самочувствии, после того как врач назвал симптомы игрока соответствующими коронавирусу. Стоит отметить, что официально Остину не был поставлен диагноз COVID-19.

Было такое чувство, что кто-то вылил на меня ведро воды. Я промок насквозь.

Вначале я чувствовал, что здоров, нахожусь в хорошей форме и могу справиться с этим. Вот прошла неделя, и я бы сказал любому, даже тем, кому 20-30 лет, – не относитесь к этому легкомысленно, всё серьёзно.

Я понимаю, что люди, которые не осознают этого, живут своей жизнью. На прошлой неделе так делал и я. Не то, чтобы я не воспринимал коронавирус всерьёз... Но это чрезвычайно серьёзно, именно так мы должны к нему относиться.