Нани: «Роналду многому научился у меня»

Полузащитник «Орландо Сити» Нани составил свою символическую сборную из пяти лучших одноклубников, с которыми ему приходилось когда-либо играть.

На ворота поставлю Де Хеа. На мой взгляд, он один из лучших голкиперов в мире. Давид — мой хороший друг.

Деко — один из моих кумиров. Он многому меня научил, а его техника хорошо подходит для игры пять на пять. Среди защитников назову Бруну Алвеша. Он очень техничен для защитника.

Все эти навыки Криштиану Роналду, быстрые ноги, финты. Всему этому он научился у меня в юности. Он многому научился у меня.