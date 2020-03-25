Тедеско: «Жена и моя 3-летняя дочь в Германии, мы общаемся по скайпу»

Главный тренер «Спартака» рассказал, чем занимается во время карантина из-за эпидемии коронавируса в Москве.

Я живу один, это не очень приятная ситуация. Жена и моя 3-летняя дочь в Германии, мы общаемся по скайпу. Из тренерского штаба нас в отеле только двое. По крайней мере, мы можем выпить кофе вместе. Несколько ресторанов открыты, но оставшиеся планируют закрыть. Поблизости есть итальянский, там обычно работают 45 человек, а сейчас только 6. Метро все еще открыто, но сейчас вид его впечатляет: раньше вы не могли найти места там, а сейчас оно пустое.

Что касается моей работы, то мы остановились и ждем. Я нахожусь в отеле, не покидаю его. Мы ждем. Все началось с запрета собираться в одном месте больше 5 тыс. человек. Потом они запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек, и после этого невозможно играть. Мы даже не тренируемся. Футбол официально остановлен до 10 апреля. Мы надеемся, что будет возможность возобновить сезон, естественно, когда все закончится. Здоровье на первом месте.