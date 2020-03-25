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Тедеско: «Жена и моя 3-летняя дочь в Германии, мы общаемся по скайпу»

сегодня, 14:31

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, чем занимается во время карантина из-за эпидемии коронавируса в Москве. 

Я живу один, это не очень приятная ситуация. Жена и моя 3-летняя дочь в Германии, мы общаемся по скайпу. Из тренерского штаба нас в отеле только двое. По крайней мере, мы можем выпить кофе вместе. Несколько ресторанов открыты, но оставшиеся планируют закрыть. Поблизости есть итальянский, там обычно работают 45 человек, а сейчас только 6. Метро все еще открыто, но сейчас вид его впечатляет: раньше вы не могли найти места там, а сейчас оно пустое.

Что касается моей работы, то мы остановились и ждем. Я нахожусь в отеле, не покидаю его. Мы ждем. Все началось с запрета собираться в одном месте больше 5 тыс. человек. Потом они запретили проводить мероприятия с участием более 50 человек, и после этого невозможно играть. Мы даже не тренируемся. Футбол официально остановлен до 10 апреля. Мы надеемся, что будет возможность возобновить сезон, естественно, когда все закончится. Здоровье на первом месте.

Коронавирус и футбол

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:52
хорошо, что есть такая возможность общаться и поддержать своих родных и близких...
beefs
beefs
сегодня в 15:03
Всем тяжело...
Igrov
Igrov
сегодня в 14:39
Здоровья тренеру и всем нам!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:39
Надо перевести в тарасовку.
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