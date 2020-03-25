Кулушевски: «Иличич — лучший футболист, с которым мне довелось играть»

Полузащитник «Пармы» , подписавший контракт с «Ювентусом», высоко отозвался о нападающем «Аталанты» .

Самый сильный футболист, с которым мне доводилось вместе играть? Йосип Иличич, конечно, он очень силен. Без сомнений он один из лучших в мире. Многому у него научился. Партнеры называют его «бабушкой», но не сказать, что он старый.

Криштиану Роналду и Дуглас Коста — самые сильные соперники, с которыми я сталкивался. В прошлой игре против «Ювентуса» Роналду был очень хорош. Дуглас Коста, выходя один на один, не даст вам шансов. Когда он ведет мяч, он делает это в два раза быстрее.