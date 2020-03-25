Гарай: «К чему меня привела изоляция? К мотивации, я горжусь собой»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай рассказал, что домашняя изоляция помогла ему в восстановлении после травмы колена. Отметим, что недавно у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус.
Знаете, к чему меня привела эта изоляция? К мотивации. Ежедневно я приходил на базу клуба, чтобы проходить лечение. Медицинская команда делала всё возможное для моего скорейшего восстановления.
Но и на карантине меня посещают врачи «Валенсии». По их указаниям я самостоятельно занимаюсь восстановлением. Должен сказать, что я очень горжусь собой. Замечаю большие улучшения и не планирую останавливаться ни на один день.