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Гарай: «К чему меня привела изоляция? К мотивации, я горжусь собой»

сегодня, 11:57

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай рассказал, что домашняя изоляция помогла ему в восстановлении после травмы колена. Отметим, что недавно у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус.

Знаете, к чему меня привела эта изоляция? К мотивации. Ежедневно я приходил на базу клуба, чтобы проходить лечение. Медицинская команда делала всё возможное для моего скорейшего восстановления.

Но и на карантине меня посещают врачи «Валенсии». По их указаниям я самостоятельно занимаюсь восстановлением. Должен сказать, что я очень горжусь собой. Замечаю большие улучшения и не планирую останавливаться ни на один день.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:41
Да на нем пахать можно!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:22
Здоровья Гараю
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