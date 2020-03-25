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Стоичков: «Ем много чеснока, лука и пью горячую воду для защиты от вируса»

сегодня, 12:47

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков рассказал о том, как проводит время в Майами в условиях карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

Домашняя изоляция поможет в сложившейся ситуации. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, все это для защиты от вируса. Со мной моя жена и 80-летняя тёща, о которой нужно заботиться больше всего.

Моя дочь живёт недалеко от меня, но я не видел своего внука уже неделю. Нельзя рисковать. Этот вирус передаётся очень легко.

Я прирожденный спортсмен, я занимался спортом всю свою жизнь, я здоров, но в этот период я все еще забочусь о себе гораздо больше, чтобы не заразиться и не заразить тех, кого я люблю больше всего.

Ранее своим мнением о коронавирусе поделился легенда «Милана» Паоло Мальдини.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Lewa2708
сегодня в 18:50
Не кипяток конечно, но чем горячее потянешь тем лучше. Я тоже так и делаю, лук, чеснок, горячая вода, баня. И всё это, кстати, не поможет избежать самого заражения, но переболеть можно значительно легче
А чем горячая вода помогает??? Лук и чеснок сам люблю, а вот про воду не знал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:42
христо молодец!!
Lewa2708
Lewa2708 ответил Leha-ha50
сегодня в 14:45
Не кипяток конечно, но чем горячее потянешь тем лучше. Я тоже так и делаю, лук, чеснок, горячая вода, баня. И всё это, кстати, не поможет избежать самого заражения, но переболеть можно значительно легче
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:56
Интересно, вода действительно горячая или все же горячительная???
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