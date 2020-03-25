Стоичков: «Ем много чеснока, лука и пью горячую воду для защиты от вируса»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии рассказал о том, как проводит время в Майами в условиях карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

Домашняя изоляция поможет в сложившейся ситуации. Я ем много чеснока и лука, пью горячую воду и принимаю длительные ванны, все это для защиты от вируса. Со мной моя жена и 80-летняя тёща, о которой нужно заботиться больше всего.

Моя дочь живёт недалеко от меня, но я не видел своего внука уже неделю. Нельзя рисковать. Этот вирус передаётся очень легко.

Я прирожденный спортсмен, я занимался спортом всю свою жизнь, я здоров, но в этот период я все еще забочусь о себе гораздо больше, чтобы не заразиться и не заразить тех, кого я люблю больше всего.