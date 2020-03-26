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Крыховяк почеканил мяч для фитнеса

сегодня, 00:29

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк принял участие в челлендже «Оставайся дома».

Обычно спортсмены в рамках данной эстафеты чеканят рулон туалетной бумаги, но поляк решил выбрать мяч для фитнеса.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответил beefs
сегодня в 04:52, ред.
Это гораздо лучше...
Согласен, а то с этой туалетной бумагой только позорятся, дошло уже совсем до абсурдного, дарят туалетную бумагу своим девушкам на всю страну.
Поговаривают, что Карпов активно скупает для своей девушки геморройные свечи, считает, что так романтичнее будет!
beefs
beefs
сегодня в 02:38
Это гораздо лучше...
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