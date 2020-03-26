Крыховяк почеканил мяч для фитнеса

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Обычно спортсмены в рамках данной эстафеты чеканят рулон туалетной бумаги, но поляк решил выбрать мяч для фитнеса.
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк принял участие в челлендже «Оставайся дома».
Обычно спортсмены в рамках данной эстафеты чеканят рулон туалетной бумаги, но поляк решил выбрать мяч для фитнеса.
Поговаривают, что Карпов активно скупает для своей девушки геморройные свечи, считает, что так романтичнее будет!
Поговаривают, что Карпов активно скупает для своей девушки геморройные свечи, считает, что так романтичнее будет!