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«Енисей» планирует завтра провести тренировку

вчера, 23:12

Руководство «Енисея» намерено провести тренировку в четверг, несмотря на приостановку работы спортивных объектов Красноярской области в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела правовой и кадровой работы клуба Серго Гамбарян.

Несмотря на решение властей, тренировки «Енисея» не отменены. Те, кто уже не сможет прибыть в расположение клуба 26.03.2020 к 15:00 ввиду возврата проездных билетов, не стоит переживать. Примете участие в следующей тренировке. Завтра в первой половине дня будет принято одной из следующих решений: либо о продлении отпуска, либо о продолжении тренировочного процесса.

Накануне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин снялся в ролике ФИФА и ВОЗ против коронавируса.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:55
Президент им не указ?
beefs
beefs
сегодня в 00:25
Лихо...
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