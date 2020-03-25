«Енисей» планирует завтра провести тренировку

Руководство «Енисея» намерено провести тренировку в четверг, несмотря на приостановку работы спортивных объектов Красноярской области в качестве меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела правовой и кадровой работы клуба Серго Гамбарян.

Несмотря на решение властей, тренировки «Енисея» не отменены. Те, кто уже не сможет прибыть в расположение клуба 26.03.2020 к 15:00 ввиду возврата проездных билетов, не стоит переживать. Примете участие в следующей тренировке. Завтра в первой половине дня будет принято одной из следующих решений: либо о продлении отпуска, либо о продолжении тренировочного процесса.