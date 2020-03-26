Лингард: «Контактируем с тренерским штабом, узнаем, как дела»

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вчера, 18:02

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал Sky Sport News, что он и его партнеры по команде продолжают контактировать с тренерским штабом «красных дьяволов» во время самоизоляции, введенной из-за угрозы распространения коронавируса.

Мы контактируем с главным тренером и его помощниками, узнаем, как у них дела, так что мы остаемся сплоченной группой.

Кроме того, Лингард сообщил, что во время перерыва в АПЛ , сделанного из-за эпидемии коронавируса, использует свободное время, чтобы улучшить свои кулинарные навыки.

Провожу на кухне больше времени, чем обычно. Я по-настоящему и не готовил в своей жизни, так что сейчас идеальное время, чтобы втянуться в этот процесс.

Отметим, что ранее о жизни в условиях самоизоляции высказался форвард «Лацио» .