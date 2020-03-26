Лингард: «Контактируем с тренерским штабом, узнаем, как дела»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал Sky Sport News, что он и его партнеры по команде продолжают контактировать с тренерским штабом «красных дьяволов» во время самоизоляции, введенной из-за угрозы распространения коронавируса.
Мы контактируем с главным тренером и его помощниками, узнаем, как у них дела, так что мы остаемся сплоченной группой.
Кроме того, Лингард сообщил, что во время перерыва в АПЛ, сделанного из-за эпидемии коронавируса, использует свободное время, чтобы улучшить свои кулинарные навыки.
Провожу на кухне больше времени, чем обычно. Я по-настоящему и не готовил в своей жизни, так что сейчас идеальное время, чтобы втянуться в этот процесс.
Отметим, что ранее о жизни в условиях самоизоляции высказался форвард «Лацио» Хоакин Корреа.