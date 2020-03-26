Роджерс: «Стерлинг перешёл в „Сити“ не из-за денег, а для развития таланта»

Главный тренер «Лестера» , ранее возглавлявший «Ливерпуль», рассказал о переходе полузащитника в «Манчестер Сити» в 2015 году.

Для Рахима никогда деньги не имели особого значения. Если бы речь шла о деньгах, он мог бы остаться в «Ливерпуле». Речь шла о том, чтобы показывать лучший результат, на который он способен.

В тот момент у него была возможность поехать в «Сити», у которого были высококлассные игроки. Он перешел туда, развивался и стал победителем, что теперь ясно отражается в его игре.

Я смотрю на команду Гвардиолы и понимаю, что это не одно и то же, если бы Рахима не было в составе. Как это показательно для молодого английского игрока! Что мне нравилось в Рахиме, так это то, что для молодого парня он знал, кем хочет быть.