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Роджерс: «Стерлинг перешёл в „Сити“ не из-за денег, а для развития таланта»

вчера, 14:08

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, ранее возглавлявший «Ливерпуль», рассказал о переходе полузащитника Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити» в 2015 году.

Для Рахима никогда деньги не имели особого значения. Если бы речь шла о деньгах, он мог бы остаться в «Ливерпуле». Речь шла о том, чтобы показывать лучший результат, на который он способен.

В тот момент у него была возможность поехать в «Сити», у которого были высококлассные игроки. Он перешел туда, развивался и стал победителем, что теперь ясно отражается в его игре.

Я смотрю на команду Гвардиолы и понимаю, что это не одно и то же, если бы Рахима не было в составе. Как это показательно для молодого английского игрока! Что мне нравилось в Рахиме, так это то, что для молодого парня он знал, кем хочет быть.

Недавно Стерлинг допустил, что может вернуться в «Ливерпуль».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:02
Деньги сыграли большую роль!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 16:56
Фигня. ..он перешёл туда именно и за денег,тот момент он был самый высоко оплачиваемый английский игрок в лиге...
cska minus
cska minus ответил IKER-RAUL
вчера в 15:43
Пользователям то с соккера оно виднее, особенно с дивана то. А если при этом пользователь любитель Реала или Ювентуса, то он мастер по определению в денежных делах.
ДСА
ДСА
вчера в 14:51
Деньги - это основной мотив, особенно у представителей негроидной расы.
shlomo
shlomo
вчера в 14:45
Ну деньги то он по любому получает и наверняка не малые...
VIPded
VIPded
вчера в 14:38
И останется парень без ЛЧ...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:19
не надо ля-ля Брендан! болелы прекрасно знают, что рахимка как крыса убежал в мс за деньгами , не зря его до сих пор освистывают на Энфилде! этот крысеныш для болел Ливерпуля навсегда будет предателем. Единственное светлое пятно от того "обмена" это приход к красным из мс Милнера вот это реально классное приобретение! Несмотря на возраст настоящий боец, трудяга, отличный почти универсальный игрок и пример для молодежи красных!!!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 14:15
с талантом у него облом
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