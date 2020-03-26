Тренер «Ливерпуля»: «Алиссон — бесстрашный вратарь, думающий наперёд»

Тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг высоко отозвался об игровых качествах голкипера команды Алиссона.

При покупке Алиссона мы знали, что получим действительно хорошего вратаря. У него очень стойкий характер, он спокоен. Очень нам помогает. Его вратарские приемы совершенствуются с каждым днем. Он бесстрашный вратарь, который всегда осуществляет все, что задумал. В своей голове он понимает, что нужно сделать, и не колеблется.

Его стиль построен на инстинктах – без страха. Он строит игру на чтении действий и принятии решений. Если Али получает мяч, то всегда стремится быстро ввести его в игру и начать контратаку, придерживаясь нашего стиля игры.