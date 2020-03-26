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Невилл: «В „Валенсии“ дошло до того, что я не хотел проводить тренировки»

вчера, 18:18

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил период работы главным тренером «Валенсии»:

Понимаю, что недооценил масштаб работы в другой стране и в другом чемпионате. Я смотрел на это с точки зрения бизнеса. Я должен был давать результат в «Валенсии», но я не справился с этой задачей.

Когда ушел оттуда, то пообещал себе больше не быть слабым при принятии важных решений. Я в «Валенсии» потерял уверенность в себе. Однажды, проснувшись утром, понял, что не хочу проводить тренировку. Стал поручать это своим помощникам. Стеснялся проводить тренировки на английском.

Ранее Невилл заявил, что футбольные чемпионаты должны быть возобновлены, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:02
Лучше больше не начинать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:59
Обычный тренер.
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