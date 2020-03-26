Невилл: «В „Валенсии“ дошло до того, что я не хотел проводить тренировки»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» вспомнил период работы главным тренером «Валенсии»:

Понимаю, что недооценил масштаб работы в другой стране и в другом чемпионате. Я смотрел на это с точки зрения бизнеса. Я должен был давать результат в «Валенсии», но я не справился с этой задачей.

Когда ушел оттуда, то пообещал себе больше не быть слабым при принятии важных решений. Я в «Валенсии» потерял уверенность в себе. Однажды, проснувшись утром, понял, что не хочу проводить тренировку. Стал поручать это своим помощникам. Стеснялся проводить тренировки на английском.