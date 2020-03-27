«Барселона» планирует продать Брейтуэйта за сумму не менее 18 млн евро

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сегодня, 15:17

«Барселона» планирует продать форварда .

Каталонцы хотят получить за него не менее 18 миллионов евро. Именно за такую сумму «сине-гранатовые» выкупили датчанина у «Леганеса». Интерес к Брейтуэйту проявляют «Вест Хэм» и «Эвертон». Однако они не знают, какая будет у них финансовая ситуация после кризиса, связанного с приостановкой АПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Барселона» не будет препятствовать уходу 28-летнего футболиста. Но есть вероятность, что Брейтуэйт останется в стане каталонцев. «Барселона» довольна его профессионализмом. Болельщики и партнеры по команде хорошо приняли датчанина.