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«Барселона» планирует продать Брейтуэйта за сумму не менее 18 млн евро

сегодня, 15:17

«Барселона» планирует продать форварда Мартина Брейтуэйта.

Каталонцы хотят получить за него не менее 18 миллионов евро. Именно за такую сумму «сине-гранатовые» выкупили датчанина у «Леганеса». Интерес к Брейтуэйту проявляют «Вест Хэм» и «Эвертон». Однако они не знают, какая будет у них финансовая ситуация после кризиса, связанного с приостановкой АПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Барселона» не будет препятствовать уходу 28-летнего футболиста. Но есть вероятность, что Брейтуэйт останется в стане каталонцев. «Барселона» довольна его профессионализмом. Болельщики и партнеры по команде хорошо приняли датчанина.

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рус фан
рус фан
сегодня в 18:35
Руки прочь от Бретуэйта, два матча всего сыграл. Барт отжигает по новой.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:30
18 это дорого, а вот скинут до 17-ти и улетит аж со свистом.
STVA 1
STVA 1 ответил Стеллс
сегодня в 16:54, ред.
Можешь не извиняться. Я высказал свое мнение и не возвожу его в абсолют. Всё трансферы Барсы в последнее время в молоко. Ну практически все.
Я в курсе, что он куплен на лавку. 30 летний игрок за 18 лямов. Ну а теперь отбить хотят. Не удивлюсь, что это трансфер на карман Бартомеу.
Стеллс
Стеллс ответил STVA 1
сегодня в 15:57
Ржу не могу! Барса благодаря супер президенту, становится посмешищем.
Извини конечно,но посмешищем становятся те кто так комментирует.У него 5 лет контракта.Можно ли продать игрока без его желания легко узнать у Реала с Бейлом.Нужен был нападающий на лавку,его и купили,и так будут использовать до конца контракта или если сам не уйдёт.Он занял место Педро,а сам Педро сейчас ищет клуб,в Барсе бы ещё побегал.
NOVA
NOVA
сегодня в 15:43
сломали состав леганеса, а теперь сами хотят избавится от игрока!! вот что значит барсе все можно за бабло!!
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 15:39
Трансфер Братуэйта в Барсу вообще хохма года. Игрок абсолютно другого уровня. Складывается ощущение, что президент Барсы, тупо желание в карты проиграл. Другого объяснения не нахожу...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:29
Ржу не могу! Барса благодаря супер президенту, становится посмешищем.
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