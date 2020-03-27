«Барселона» планирует продать Брейтуэйта за сумму не менее 18 млн евро

«Барселона» планирует продать форварда Мартина Брейтуэйта.
Каталонцы хотят получить за него не менее 18 миллионов евро. Именно за такую сумму «сине-гранатовые» выкупили датчанина у «Леганеса». Интерес к Брейтуэйту проявляют «Вест Хэм» и «Эвертон». Однако они не знают, какая будет у них финансовая ситуация после кризиса, связанного с приостановкой АПЛ из-за пандемии коронавируса.
«Барселона» не будет препятствовать уходу 28-летнего футболиста. Но есть вероятность, что Брейтуэйт останется в стане каталонцев. «Барселона» довольна его профессионализмом. Болельщики и партнеры по команде хорошо приняли датчанина.
Я в курсе, что он куплен на лавку. 30 летний игрок за 18 лямов. Ну а теперь отбить хотят. Не удивлюсь, что это трансфер на карман Бартомеу.
Я в курсе, что он куплен на лавку. 30 летний игрок за 18 лямов. Ну а теперь отбить хотят. Не удивлюсь, что это трансфер на карман Бартомеу.