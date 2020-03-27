«Реал» готов отпустить Марсело в «Ювентус»

Защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в Серии А.
Несколько европейских клубов интересуются 31-летним футболистом, несмотря на провальный для него сезон. Прошлым летом главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хотел видеть Марсело в своей команде. Наставник считает, что нужно усилить эту позицию, а бразилец является подходящей кандидатурой.
Контракт Марсело с «Реалом» истекает в 2022 году. Однако «сливочные» готовы отпустить футболиста. Ранее СМИ сообщили, что «Реал» нашел замену Марсело.