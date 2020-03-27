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«Реал» готов отпустить Марсело в «Ювентус»

сегодня, 10:24

Защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в Серии А.

Несколько европейских клубов интересуются 31-летним футболистом, несмотря на провальный для него сезон. Прошлым летом главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри хотел видеть Марсело в своей команде. Наставник считает, что нужно усилить эту позицию, а бразилец является подходящей кандидатурой.

Контракт Марсело с «Реалом» истекает в 2022 году. Однако «сливочные» готовы отпустить футболиста. Ранее СМИ сообщили, что «Реал» нашел замену Марсело.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:04
Зачем он если есть Сандро
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:51
Уже не тянет, это очевидно.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 10:38
Вот сейчас то он точно не нужен абсолютно!
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