«Реал» готов отпустить Марсело в «Ювентус»

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сегодня, 10:24

Защитник «Реала» Марсело может продолжить карьеру в Серии А.

Несколько европейских клубов интересуются 31-летним футболистом, несмотря на провальный для него сезон. Прошлым летом главный тренер «Ювентуса» хотел видеть Марсело в своей команде. Наставник считает, что нужно усилить эту позицию, а бразилец является подходящей кандидатурой.