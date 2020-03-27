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Бербатов: «Санчо не будет думать дважды о переходе в МЮ»

вчера, 20:45

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов в общении с Betfair заявил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласится на переход в стан «красных дьяволов». По словам Бербатова, Санчо «не будет думать дважды» насчет этого трансфера.  

На текущей неделе было много разговоров о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». В его случае, поскольку он англичанин и им интересуется «Ман Юнайтед», по моему мнению, он не будет думать дважды о переходе в этот клуб. 

Отметим, ранее сообщалось, что МЮ планирует предоставить Санчо седьмой номер, если игрок перейдет в клуб.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
вчера в 22:20
Он не будет думать дважды - откажет сразу ;)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:06
Слишком категорично...
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 21:00
Идти на понижение и ради чего?
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