Бербатов: «Санчо не будет думать дважды о переходе в МЮ»

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вчера, 20:45

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в общении с Betfair заявил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» согласится на переход в стан «красных дьяволов». По словам Бербатова, Санчо «не будет думать дважды» насчет этого трансфера.

На текущей неделе было много разговоров о переходе Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед». В его случае, поскольку он англичанин и им интересуется «Ман Юнайтед», по моему мнению, он не будет думать дважды о переходе в этот клуб.