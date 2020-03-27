Руни: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул по итогам текущего сезона.
Конечно, мне, как бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», не хотелось бы, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом, но они действительно были фантастическими в этом сезоне. Они заслужили чемпионский титул.
Напомним, что АПЛ сейчас находится на паузе из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Лучше поздно, но доиграть чемпионат! Хотя Европа забила на свой народ и неизвестно, что там будет завтра.....
Лучше поздно, но доиграть чемпионат! Хотя Европа забила на свой народ и неизвестно, что там будет завтра.....