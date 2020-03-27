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Руни: «„Ливерпуль“ заслужил чемпионский титул»

сегодня, 18:15

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «Ливерпуль» заслужил чемпионский титул по итогам текущего сезона.

Конечно, мне, как бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона», не хотелось бы, чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом, но они действительно были фантастическими в этом сезоне. Они заслужили чемпионский титул.

Напомним, что АПЛ сейчас находится на паузе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 19:48
Ливерпуль заслужил, а Зенит нет.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:46
Все разумные люди это понимают.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:44
Молодец Руни...Ливерпулу нужно три матча выиграть. ...и ещё отдохнуть месяц.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:35
Уважаю руни!! тут без вопросов но доиграть нужно!!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 19:33
Да!
max74
max74
сегодня в 19:21
Без вариантов
beefs
beefs
сегодня в 19:18
объективно и правильно...
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 19:17
Руни в отличие от некоторых глоров мю на соккере адекватен. Это и не удивительно, все-таки он скаузер)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:56
достойный ответ настоящего игрока спортсмена, который прекрасно знает цену труда на футбольном поле ! Руни несмотря на клубные пристрастия сказал как мужчина, респект!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
Лучше бы закончить, вопрос- когда?
shlomo
shlomo
сегодня в 18:48
Все по делу...Ливер должен стать чемпионом...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:43
Неподобающее высказывание.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 18:43
конечно заслужили
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:26
Пока чемпионат не закончен, преждевременно говорить что заслужил.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:20
Заслужил, но будет ли он полноценным?
Лучше поздно, но доиграть чемпионат! Хотя Европа забила на свой народ и неизвестно, что там будет завтра.....
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