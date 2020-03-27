Каннаваро: «Китай возвращается к нормальной жизни»

Главный тренер «Гуанчжой Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что Китай возвращается к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции.
Для меня карантин окончен, Китай возвращается к нормальной жизни. Этим утром я уже гулял по городу, ходил в банк, перекусил на улице во время прогулки. Да, еще регулярно меряют температуру, но жизнь налаживается. Надеюсь, что скоро то же самое будет в Италии и везде.
Раннее сообщалось, что Каннаваро отправил 30 тысяч масок и респираторов в Неаполь из Китая.