Каннаваро: «Китай возвращается к нормальной жизни»

Главный тренер «Гуанчжой Эвергранд» рассказал, что Китай возвращается к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции.

Для меня карантин окончен, Китай возвращается к нормальной жизни. Этим утром я уже гулял по городу, ходил в банк, перекусил на улице во время прогулки. Да, еще регулярно меряют температуру, но жизнь налаживается. Надеюсь, что скоро то же самое будет в Италии и везде.