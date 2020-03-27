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Каннаваро: «Китай возвращается к нормальной жизни»

вчера, 20:34

Главный тренер «Гуанчжой Эвергранд» Фабио Каннаваро рассказал, что Китай возвращается к нормальной жизни после эпидемии коронавирусной инфекции.

Для меня карантин окончен, Китай возвращается к нормальной жизни. Этим утром я уже гулял по городу, ходил в банк, перекусил на улице во время прогулки. Да, еще регулярно меряют температуру, но жизнь налаживается. Надеюсь, что скоро то же самое будет в Италии и везде.

Раннее сообщалось, что Каннаваро отправил 30 тысяч масок и респираторов в Неаполь из Китая.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
вчера в 22:04
Всем Здоровья!!!
beefs
beefs
вчера в 21:24
приятная новость, китайцы молодцы, так держать...
ЮHBA
ЮHBA
вчера в 21:15
Хорошая новость, наконец-то! Правда, менталитет китайцев и тех же итальянцев это небо и земля.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:08
Китайцы молодцы!
Беспределов
Беспределов
вчера в 20:58
закончили с беспределом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
Китайцы всё переправили в Европу. ЧОрный юмор такой...
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