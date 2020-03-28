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Экс-игрок «Арсенала» Вела: «У меня нет хороших воспоминаний о Лондоне»

сегодня, 03:37

Нападающий ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела поделился воспоминаниями о годах выступления за «Арсенал» и «Реал Сосьедад».

Самый важный период моей жизни прошёл в Сан-Себастьяне. Моя новая семья. Я приехал туда после 3 лет жизни в Лондоне, где я так и не смог адаптироваться. Не знаю, как это объяснить конкретно. Это место, о котором у меня нет хороших воспоминаний. Я хотел уехать оттуда, и Сан-Себастьян стал моим прибежищем.

Там я снова начал наслаждаться жизнью после трёх неудачных лет в Англии. Я ничего не знал о Стране Басков. Но так сильно хотел уйти, что когда услышал, что у меня есть хороший вариант покинуть Англию, я сказал: «Отлично, я еду!»

Напомним, в прошлом году Вела установил новый рекорд результативности в чемпионате MLS.

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