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Игрок «Руха» Вилльям: «Я бы предпочёл, чтобы чемпионат Беларуси остановили»

сегодня, 02:54

Защитник брестского «Руха» Вилльям в интервью бразильскому изданию UOL рассказал о своём отношении к продолжающемуся чемпионату Беларуси, матчи которого не были приостановлены, несмотря на пандемию коронавируса.

Я напуган. Я бы предпочёл, чтобы чемпионат остановили. Во время игры я об этом не думаю, но после финального свистка в мыслях только одно: "Не заразился ли я сегодня? Я защитник, у меня нет возможности избежать стыков с нападающими.

Моя семья звонит мне каждый день, просит соблюдать осторожность и не покидать гостиницу. Здесь создаётся такое впечатление, что всё тихо. Люди спокойно ходят по улице, никто не носит масок и не принимает меры предосторожности.

Ранее экс-игрок «Арсенала», «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб раскритиковал власти страны из-за решения не приостанавливать чемпионат.

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