Инсинье: «Разговариваю с Гаттузо практически каждый день»

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вчера, 23:01

Форвард «Наполи» в интервью Sky Sport Italia рассказал о своих отношениях с главным тренером команды . Отметим, что игроки и тренеры неаполитанцев находятся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в Италии. По словам Инсинье, несмотря на эти ограничения, он поддерживает связь с Гаттузо.

Мы разговариваем практически каждый день. Мы говорим о моих тренировках, но не только о футболе. Мы беседуем о наших семьях, а также о чрезвычайной ситуации [в Италии]. Мы находимся в хороших отношениях. Он дал мне почувствовать мою важность с первого дня его работы в клубе. Он очень решителен и требователен, но также он честен.

Напомним, что ранее Гаттузо высказался о ситуации с коронавирусом в Италии.