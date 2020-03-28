Паратичи: «На трансферном рынке будет много сделок по обмену игроками»

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сегодня, 00:38

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в разговоре с Tuttosport высказался насчет ожидаемых финансовых потерь футбольных клубов из-за приостановки турниров вследствие пандемии коронавируса. Паратичи отметил, что приостановка соревнований изменит ситуацию на трансферном рынке. По словам менеджера, с возобновлением турниров на рынке будет больше сделок по обмену игроками, и футбол станет похож на НБА .

Будет много сделок по обмену игроками. Данная ситуация приведет к тому, что футбол станет ближе к НБА .

В НБА нет платы за трансфер игроков. Баскетболисты переходят из клуба в клуб благодаря обменам или как свободные агенты.

Отметим, что ранее о влиянии ситуации с коронавирусом на трансферный рынок высказался гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта.