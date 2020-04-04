Алибеков: «Мы подвергаем свою жизнь и жизнь людей опасности»

Воспитанник ЦСКА , ныне выступающий за «Смолевичи», рассказал о возможной приостановке чемпионата Беларуси из-за эпидемии коронавируса.

Тяжело ли играть в таких условиях? Наоборот, внимание со всего мира, со всех стран приковано к нам. Но есть и минус: мы подвергаем свою жизнь и жизнь тех людей, которые приходят на нас посмотреть, опасности. А так, паники пока нет, большого количества зараженных тоже нет. Так что продолжаем играть. Практика только на пользу, занимаемся любимым делом.

Ходят ли люди в масках? Есть, конечно, и в масках люди, но в основном без. При этом в магазинах принимаются некоторые меры, антисептики стоят. Но ничего особенного я не замечал. Честно говоря, продуктами особенно не закупался из-за карантина. Общаюсь в основном только с ребятами из команды, и там тоже никто не закупался.

Когда могут приостановить чемпионат? Ничего не слышал об этом. Знаю только, что остановили юношеский турнир. А про нас не слышал. Надеюсь, продолжим играть и остановок не будет. Надеюсь, вся эта ситуация с коронавирусом скоро закончится, все вылечатся. Как думают остальные футболисты, я не знаю. Если серьезно, то для мира эта ситуация реально непростая.