Российский нападающий «Славии» прошёл проверку на коронавирус

Российский нападающий белорусской «Славии» рассказал, что несколько дней провел в больнице из-за подозрения на коронавирус.

Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя (Артем Петренко из «Руха». — Прим.). У него были симптомы ОРВИ , температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоем. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что все хорошо. Результат оказался отрицательным.

До конца не верил, что чемпионат вообще начнется в связи с вирусом. Главное не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас все спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, все наладится.