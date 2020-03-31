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Российский нападающий «Славии» прошёл проверку на коронавирус

сегодня, 11:50

Российский нападающий белорусской «Славии» Никита Мельников рассказал, что несколько дней провел в больнице из-за подозрения на коронавирус. 

Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя (Артем Петренко из «Руха». — Прим.). У него были симптомы ОРВИ, температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоем. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что все хорошо. Результат оказался отрицательным.

До конца не верил, что чемпионат вообще начнется в связи с вирусом. Главное не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас все спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, все наладится.

Никита Мельников является воспитанником академии «Спартака». В дальнейшем играл за дубль «Торпедо» и тульского «Арсенала». Также играл в «Строгино» и «Сатурне». С марта 2019 года выступает за «Славию». 

Недавно «Славия» обыграла самый титулованный клуб Белоруссии — БАТЭ.

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