Гацкан: «В „Крыльях“ идут переговоры о понижении зарплаты»

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вчера, 10:30

Полузащитник «Крыльев Советов» ответил на вопрос, есть ли в самарском клубе долги перед футболистами.

Нет. На днях разговаривал с руководством, пока всё нормально. Но, как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет.

Также Гацкан заявил, что чемпионат России, приостановленный до 31 мая из-за пандемии коронавируса, нужно доиграть.