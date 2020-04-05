ГлавнаяНовости

Гацкан: «В „Крыльях“ идут переговоры о понижении зарплаты»

вчера, 10:30

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан ответил на вопрос, есть ли в самарском клубе долги перед футболистами.

Нет. На днях разговаривал с руководством, пока всё нормально. Но, как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет.

Также Гацкан заявил, что чемпионат России, приостановленный до 31 мая из-за пандемии коронавируса, нужно доиграть.

Мое мнение: конечно, нужно закончить чемпионат. 8 туров — это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, 8 туров можно за 3-4 недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон.

Все новости
Канчельскис рассказал про карантин в Узбекистане
Сегодня, 14:25 Комментарии3
Дм. Черышев о скандале вокруг Смолова: «Наверное, он поступил неправильно»
Сегодня, 13:04 Комментарии12
Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»
Сегодня, 11:14 Комментарии8
Евсеев: «Беленов должен быть одним из кандидатов в сборную России»
Сегодня, 10:25 Комментарии13
Федотов: «Восстановление Рами затянулось»
Сегодня, 09:03 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
YS007
YS007
вчера в 17:11
Везде уже понизили.
Albasin
Albasin
вчера в 12:50
Так давно пора.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:30
Пока решат - карантин закончится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100