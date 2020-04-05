Гацкан: «В „Крыльях“ идут переговоры о понижении зарплаты»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан ответил на вопрос, есть ли в самарском клубе долги перед футболистами.
Нет. На днях разговаривал с руководством, пока всё нормально. Но, как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет.
Также Гацкан заявил, что чемпионат России, приостановленный до 31 мая из-за пандемии коронавируса, нужно доиграть.
Мое мнение: конечно, нужно закончить чемпионат. 8 туров — это много. Первые команды борются за Лигу чемпионов, последние за выживание. Думаю, надо доиграть. Но не знаю, когда и как договорятся в РФС. В принципе, 8 туров можно за 3-4 недели доиграть, а потом быстро начать следующий сезон.