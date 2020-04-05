Гацкан: «К сожалению, не получилось заиграть в „Спартаке“»

Полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о том, почему он не смог заиграть в «Спартаке».

Впервые оказался в другом чемпионате, более высокого уровня. В команде были очень сильные футболисты — Титов, Аленичев. Что они творили в квадрате! Мяч было отобрать нереально. Старался брать от них лучшее, чтобы попасть в первую команду. К сожалению, не получилось.