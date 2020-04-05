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Гацкан: «К сожалению, не получилось заиграть в „Спартаке“»

вчера, 09:51

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о том, почему он не смог заиграть в «Спартаке».

Впервые оказался в другом чемпионате, более высокого уровня. В команде были очень сильные футболисты — Титов, Аленичев. Что они творили в квадрате! Мяч было отобрать нереально. Старался брать от них лучшее, чтобы попасть в первую команду. К сожалению, не получилось.

Со Скалой и Старковым не говорил о том, почему играю только за дубль. Выбор всегда за тренером. Поэтому поехал в аренду в Челябинск, где случился переломный момент. Уровень первой лиги тогда был неплохой, мы заняли 9-е место, смотрелись достойно. Потом из той команды несколько ребят себя показали в РПЛ — Торбинский, Хагуш, Лосев.

Недавно Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова».

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
вчера в 14:05
А разве в спартаке кто-то играет?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:04
Не большая потеря
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:12
В спартаке обычно заканчивают с футболом, так что тебе повезло.
makkie
makkie
вчера в 13:04
Гацкан тот еще костолом.
Сомневаюсь, что он бы заиграл у нас. Не припомню таких жёстких игроков в Спартаке... ну разве что Шешуков иногда жестил. А так грубиянов по типу Гацкана и Вернблума не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:33
Не всякой команде нужны каратисты.
Бутсы
Бутсы
вчера в 10:56
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:29
    Как сказать, как сказать...
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 10:16
    Гацкан, к счастью, к счастью!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 10:02
    В Ростове лучше.
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