Гацкан: «К сожалению, не получилось заиграть в „Спартаке“»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о том, почему он не смог заиграть в «Спартаке».
Впервые оказался в другом чемпионате, более высокого уровня. В команде были очень сильные футболисты — Титов, Аленичев. Что они творили в квадрате! Мяч было отобрать нереально. Старался брать от них лучшее, чтобы попасть в первую команду. К сожалению, не получилось.
Со Скалой и Старковым не говорил о том, почему играю только за дубль. Выбор всегда за тренером. Поэтому поехал в аренду в Челябинск, где случился переломный момент. Уровень первой лиги тогда был неплохой, мы заняли 9-е место, смотрелись достойно. Потом из той команды несколько ребят себя показали в РПЛ — Торбинский, Хагуш, Лосев.
Недавно Гацкан рассказал о своем уходе из «Ростова».
Сомневаюсь, что он бы заиграл у нас. Не припомню таких жёстких игроков в Спартаке... ну разве что Шешуков иногда жестил. А так грубиянов по типу Гацкана и Вернблума не было.
Сомневаюсь, что он бы заиграл у нас. Не припомню таких жёстких игроков в Спартаке... ну разве что Шешуков иногда жестил. А так грубиянов по типу Гацкана и Вернблума не было.