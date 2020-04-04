Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не удалось уехать из РПЛ.
Почему Дзюба не уехал? Нужна работа агента. Тренер «Сельты» помнил Смолова по играм, когда играл против «Краснодара». Предложение по Чалову — работа агента. Головин — много ярких моментов. Миранчук стал интересен «Ювентусу» после игр против него. Дзюба провёл яркий турнир, находится в лучшей форме в своей жизни, но не нашлось человека, который смог бы сформировать предложение.
Ранее испанский журналист Хуан Кастро заявил, что Дзюба никогда не сможет перейти в топ-клуб Испании.
но сильно круче прежнего !
но сильно круче прежнего !
Где они видели чтоб игрок на 32-м году отправлялся впервые в заграницу...европы покорять..)))
Да и ещё из той зоны комфорта,о которой испанские игроки,измученные конкуренцией и нездоровым количеством матчей и мечтать не пытаются...))
Где они видели чтоб игрок на 32-м году отправлялся впервые в заграницу...европы покорять..)))
Да и ещё из той зоны комфорта,о которой испанские игроки,измученные конкуренцией и нездоровым количеством матчей и мечтать не пытаются...))
А если попроще - то просто деревянный никому не нужен.
А если попроще - то просто деревянный никому не нужен.
НОЛЬ без палочки. Спросите у любого бомжа и то ответит яснее про Дзюбиньо.
НОЛЬ без палочки. Спросите у любого бомжа и то ответит яснее про Дзюбиньо.
- Этот жирный 77к тренирует вокзальные команды! ))
- Этот жирный 77к тренирует вокзальные команды! ))
на самом деле Дзюба не уехал,потому что на х. никому не нужен
на самом деле Дзюба не уехал,потому что на х. никому не нужен
Агент наверно у Слуцкого "не очень"...))
Агент наверно у Слуцкого "не очень"...))