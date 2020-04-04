Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ

Главный тренер «Рубина» рассказал, почему нападающему «Зенита» не удалось уехать из РПЛ .

Почему Дзюба не уехал? Нужна работа агента. Тренер «Сельты» помнил Смолова по играм, когда играл против «Краснодара». Предложение по Чалову — работа агента. Головин — много ярких моментов. Миранчук стал интересен «Ювентусу» после игр против него. Дзюба провёл яркий турнир, находится в лучшей форме в своей жизни, но не нашлось человека, который смог бы сформировать предложение.