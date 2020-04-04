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Слуцкий объяснил, почему Дзюба не уехал из РПЛ

04 апреля 2020, 22:37

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе не удалось уехать из РПЛ.

Почему Дзюба не уехал? Нужна работа агента. Тренер «Сельты» помнил Смолова по играм, когда играл против «Краснодара». Предложение по Чалову — работа агента. Головин — много ярких моментов. Миранчук стал интересен «Ювентусу» после игр против него. Дзюба провёл яркий турнир, находится в лучшей форме в своей жизни, но не нашлось человека, который смог бы сформировать предложение.

Ранее испанский журналист Хуан Кастро заявил, что Дзюба никогда не сможет перейти в топ-клуб Испании.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:38
Может, потому что он н***й никому там не нужен?
cska1948
cska1948
вчера в 10:07, ред.
Из четырёх, приведённых Слуцким примеров, только предложение по Чалову, это работа агента. Остальные три примера, это яркая игра футболистов, которая и привлекла внимание зарубежных клубов. Так что Слуцкий сам себе противоречит, говоря, что в отъезде Дзюбы виноват кто-то третий.
LOpp
LOpp
вчера в 08:58
Так вот почему наши бревна в Европу не едут. Агенты виноваты.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 08:48
В том то и дело, Леонид Викторович! Вы дело говорите. А многие то думали, что Артем просто уже не интересен никому за границей....
Karkaz
Karkaz
вчера в 07:47
Да были скорее всего предложения, какие нибудь нотингем форесты звали и зп в два раза меньше предлагали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:37
Он бы лучше объяснил, почему не добился успехов вне ЦСКА? На всех уровнях -от сборной до английского пердива. Наверно, дело в волшебных чемоданчиках гинера...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 06:59
Нигде не высветился потому и не помнят.
ABir
ABir
вчера в 06:44
А почему этот Джо неуловимый? Да потому, что никому не нужен
112910415
112910415
вчера в 06:25
а ведь это снова троллинг !
но сильно круче прежнего !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 02:25
никто не приглашает, поэтому не уехал.
Заполярный
Заполярный
вчера в 02:18
Достали вы уже этим деревом, почему да почему.
Caniggia
Caniggia
вчера в 01:11
Что Слуцкий, что игрочишка - это товары внутреннего пользования. В Европе они брак, а для России под пивко сойдёт.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил oFANATo
вчера в 00:29
Леонид Викторович выразился дипломатично. А если попроще - то просто деревянный никому не нужен.
пожиратель гамбургеров ничего нигде не добился и поджав хвост вернулся в рпл...
ArgonS
ArgonS
вчера в 00:10
Пусть лучше Слуцкий расскажет почему он приехал в РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:05, ред.
Что Хуану...что Слуцкому надо температуру померить....
Где они видели чтоб игрок на 32-м году отправлялся впервые в заграницу...европы покорять..)))
Да и ещё из той зоны комфорта,о которой испанские игроки,измученные конкуренцией и нездоровым количеством матчей и мечтать не пытаются...))
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 23:56
Леонид Викторович выразился дипломатично.

А если попроще - то просто деревянный никому не нужен.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 апреля в 23:54
А кто такой Слуцкер ?
НОЛЬ без палочки. Спросите у любого бомжа и то ответит яснее про Дзюбиньо.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 23:52
Г-ну Слуцкому, видимо, невдомек, что в любой уважающей себя команде есть штатная должность, которую занимает человек, в обязанности которого входит просмотр в разных чемпионатах подходящих кандидатур для клуба. Если бы Дзюба кого-либо заинтересовал, этот агент ( не обязательно российского происхождения ) навел бы о нем справки, посмотрел видео матчей, в которых тот участвовал, приехал бы к нам в гости, чтобы увидеть игру Дзюбы вживую, и быстренько доложил об этом выдающемся футболисте руководству клуба. Но так как такой агент не проявился ни в каких плоскостях, вывод один - нападающий сб. России Артем Дзюба никому не нужен.
Лукавит, он что Савин что 0 предложений) Но какая мотивация - в лучшие годы шнырял по карманам)
viking88
viking88 ответил Юрий Сенатов 1
04 апреля в 23:51
Г-ну Слуцкому, видимо, невдомек, что в любой уважающей себя команде есть штатная должность, которую занимает человек, в обязанности которого входит просмотр в разных чемпионатах подходящих кандидатур для клуба. Если бы Дзюба кого-либо заинтересовал, этот агент ( не обязательно российского происхождения ) навел бы о нем справки, посмотрел видео матчей, в которых тот участвовал, приехал бы к нам в гости, чтобы увидеть игру Дзюбы вживую, и быстренько доложил об этом выдающемся футболисте руководству клуба. Но так как такой агент не проявился ни в каких плоскостях, вывод один - нападающий сб. России Артем Дзюба никому не нужен.
ну Юре Сенатову, сидя на диване, естественно это лучше знакомо, чем какому то Слуцкому...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
04 апреля в 23:46, ред.
Г-ну Слуцкому, видимо, невдомек, что в любой уважающей себя команде есть штатная должность, которую занимает человек, в обязанности которого входит просмотр в разных чемпионатах подходящих кандидатур для клуба. Если бы Дзюба кого-либо заинтересовал, этот агент ( не обязательно российского происхождения ) навел бы о нем справки, посмотрел видео матчей, в которых тот участвовал, приехал бы к нам в гости, чтобы увидеть игру Дзюбы вживую, и быстренько доложил об этом выдающемся футболисте руководству клуба. Но так как такой агент не проявился ни в каких плоскостях, вывод один - нападающий сб. России Артем Дзюба никому не нужен.
beefs
beefs
04 апреля в 23:35
а кому он нафик нужен...
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
04 апреля в 22:51
Теперь ждём ответочку от Дзюбы.....почему Слуцкий оказался не нужен в европах...)))) Агент наверно у Слуцкого "не очень"...))
Дзюба:
- Этот жирный 77к тренирует вокзальные команды! ))
волгодон 2
волгодон 2
04 апреля в 22:49
поскромничал Леонид
на самом деле Дзюба не уехал,потому что на х. никому не нужен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 апреля в 22:47
Теперь ждём ответочку от Дзюбы.....почему Слуцкий оказался не нужен в европах...))))
Агент наверно у Слуцкого "не очень"...))
Лиговский
Лиговский
04 апреля в 22:40
Какую ерунду несет, просто Дзюба нигде больше играть не сможет.
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