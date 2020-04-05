Игнатьев: «Я за то, чтобы играть РПЛ по системе „весна-осень“»

Экс-тренер сборной России считает, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить.

Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень» и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ , затем ФНЛ и РПЛ . И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше.