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Игнатьев: «Я за то, чтобы играть РПЛ по системе „весна-осень“»

вчера, 09:18

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить.

Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень» и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше.

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Vadik
Vadik
вчера в 21:12
По мне весна-осень в самый раз, хотя бы потому, что все успехи клубного советского и российского футбола были при этой схеме! А по схеме "осень-весна" ничего не наиграли!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 20:13
Футбол - летний вид спорта, и этим все сказано. В этом вопросе главенствующее мнение за болельщиками и футболистами, и я не сомневаюсь, что проведи опрос - и большинство выскажется за систему "весна-осень", потому что плюсов у нее больше, чем минусов. Вот тогда и посмотрим, правы ли вы, когда утверждаете, что " я выдаю свое мнение за мнение всей страны".
А решение по проведению опроса среди болельщиков уже принято.? Не знал. Я думаю, что такого опроса не будет. Какие то частные опросы можно организовать, но не могут 5% решать за всех. Тем более надо учесть мнение и футболистов, и тренеров и функционеров. Такие вещи опросам не решаются. Это наивно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:42
Уважаемый, не надо свое мнение выдавать за мнение всей страны. Это серьезная ошибка. А не лучше ли будет если владельцы клубов вместо многомиллионных контрактов "звездам" (не буду приводить список) озаботятся созданием комфорта для зрителей (подогрев сидений, может быть крыша над трибунами) ? В системе весна-осень есть плюсы и минусы, так же как они есть и в системе осень весна . Вопрос не простой и эмоций и спекуляций надо поменьше.
Футбол - летний вид спорта, и этим все сказано. В этом вопросе главенствующее мнение за болельщиками и футболистами, и я не сомневаюсь, что проведи опрос - и большинство выскажется за систему "весна-осень", потому что плюсов у нее больше, чем минусов. Вот тогда и посмотрим, правы ли вы, когда утверждаете, что " я выдаю свое мнение за мнение всей страны".
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 16:30
Плюсы в системе осень-весна конечно есть. Но большинство матчей проходит при некомфортной погоде. Я то взрослый человек может и потерплю, но ребенка 90 минут держать при таких условиях нет возможности. А вот в июне, июле с удовольствием сводил бы. Особенно когда команды в середине сезона, уже на пике формы и матчи интересные, а не когда только вкатываются в сезон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 14:43
Ну что же, все правильно, все резонно, все понятно. Но это "правильно" для любой другой страны, но не для России, где все происходит наоборот, как в кривом зеркале. Хочу вам напомнить, что перешли на систему "осень-весна" по прихоти некоторых господ - владельцев команд, которые преследовали свои меркантильные интересы. Но только не интересы футбола и болельщиков ! Кстати, буквально месяц назад г-н Прядкин официально заявил, что обратного перехода, за который ратуют все нормальные любители футбола, не будет. Не дождетесь, мол, товарищи. Нам наплевать, что вам хочется во время матча погреться на солнышке, получать настоящее наслаждение от футбола, а не скорчившись от холода и пронизывающего ветра. К сожалению, за спиной Прядкина стоят более могущественные силы, чем он сам, и переломить эту ситуацию можно только сообща, всем миром, а не мнением одного Игнатьева.
Уважаемый, не надо свое мнение выдавать за мнение всей страны. Это серьезная ошибка. А не лучше ли будет если владельцы клубов вместо многомиллионных контрактов "звездам" (не буду приводить список) озаботятся созданием комфорта для зрителей (подогрев сидений, может быть крыша над трибунами) ? В системе весна-осень есть плюсы и минусы, так же как они есть и в системе осень весна . Вопрос не простой и эмоций и спекуляций надо поменьше.
ATG
ATG
вчера в 13:32
Аршавин эту котовасию начал предлагать с сезонами, и многие как бараны решили эту идею подловить. Нет ничего хуже чем весна-осень
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 12:58, ред.
В этом году позволила, а в следующем нет. И как в таком случае будет чувствовать себя болельщик, сидя на трибунах даже при нулевой температуре ? Гибкий график? Вроде бы, резонно, но... Тогда получится, что все холодное время: осень - зима, придется играть на юге, а весной и ранним летом - в средней полосе. Что же это будет за чемпионат ? В любом случае вопросов остается много, но на то и существует РФС, чтобы разруливать все спорные моменты. Причем не в чьих - то меркантильных интересах, а в интересах футбола, болельщиков и тех же игроков, которым тоже хочется поиграть при солнышке и заполненных трибунах.
Сам же себя опроверг. Если в ноябре-декабре погода не позволит, то чемпионат при системе весна-осень оставить не завершенным, или завершать на будущий год?. Единственную серьезную проблему в системе осень-весна я вижу в не стыковке ПФЛ , ФНЛ и РПЛ. Здесь надо думать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 12:55
Справедливо... В Москве тоже и в декабре играть стало возможно...отличные поля...терпимый климат... Фото с декабрьского матча ЦСКА-Арсенал......поляна как в июле...... ...и февральский матч Динамо-Спартак...и газон и атмосфера...на уровне..
Увы, эмоции преобладают. Между тем при принятии решения нужно трезво взвесить все за и против. Кстати, с инфраструктурой , как раз все нормально. Решение надо искать в финансовой и спортивной плоскостях (лимит(
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 12:53
Правильно сказал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:52
Я думаю, что народ, осознав наше реальное положение с футболом в Европе начинает искать причины и выход. С учетом изменившегося климата и новой футбольной инфраструктуры ( стадионов) все же весна-осень, или осень весна - это не главное. Согласитесь что и та и другая система имеет свои плюсы и минусы. Не буду их перечислять, у каждого на это своя точка зрения. Мне все же кажется, что главная причина деградации футбола в РПЛ лежит в области финансов и лимита. Хотя они между собой тесно связаны. Поря перестать платить деньги в таком огромном объеме Чорлуке за то, что он Чорлука, Малкону за то, что он Малкон, Тилю за то, что он Тиль, Джикии за то, что он Джикия, Дзюбе за то, что он Дзюба и т.д. и т.п. (фамилии взял лишь для иллюстрации). Футболисты деньги должны зарабатывать, а не получать. Исключительно исходя из дохода, который приносит клуб. Никаких подачек быть не должно. С какой стати половина игроков Зенита, Спартака, Локо, Динамо поучают больше , чем в серии А, лиге 1. Там игроки приносят доход клубам от футбола (продажа билетов, атрибутики), рекламы. ТВ и их контракты оправданы. А почему у нас футболисты Зенита и Спартака (двух самых убыточных клубов РПЛ) имеет многомиллионные контракты и получают эти деньги независимо от результатов клубов, от того играешь ты, или сидишь на лавке, или даже в тюрьме? Это безобразие. Таким образом, первая причина , по моему мнению финансовая. Вторая - это лимит. Этот вопрос надо решать не с политической, а с экономической и спортивной точки зрения.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:49, ред.
А полгода с октября до апреля что делать? Стадионов понастроили , а играть в феврале, марте, ноябре, декабре не можем? Чушь полная. Пусть ПФЛ играет весна -осень, там все равно вверх никто не стремится. Надо просто гибко календарь составлять. В этом году погода позволяла играть и в декабре,и в феврале. А в Питере, Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном можно вообще круглый год играть
В этом году позволила, а в следующем нет. И как в таком случае будет чувствовать себя болельщик, сидя на трибунах даже при нулевой температуре ? Гибкий график? Вроде бы, резонно, но... Тогда получится, что все холодное время: осень - зима, придется играть на юге, а весной и ранним летом - в средней полосе. Что же это будет за чемпионат ? В любом случае вопросов остается много, но на то и существует РФС, чтобы разруливать все спорные моменты. Причем не в чьих - то меркантильных интересах, а в интересах футбола, болельщиков и тех же игроков, которым тоже хочется поиграть при солнышке и заполненных трибунах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил spartak kursk
вчера в 12:41, ред.
Нужно возвращаться..... Не растёт кукуруза на Крайнем Севере.... Нужно ориентироваться на свой климат,а не подстраиваться под других.. По системе весна-осень играют США,Китай,Япония... По системе весна осень играют Норвегия,Финляндия,Швеция... Ну не должен перерыв в чемпионате быть больше перерыва между чемпионатами.. Перерыв в РПЛ-87 дней,ФНЛ-104 дня,ПФЛ-146 дней!!!!Англия,например вообще играет без перерыва,а самый большой в Германии-29 дней.. Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане регламента. Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане игры... Нужно играть в приемлемые сроки,удобные и для футболистов и для болельщиков... А чтобы не попасть на морозы,нужно играть с апреля по конец октября..Если играть по три игры в 2 недели 30 игр вполне укладывается в 6 месяцев в год с международными соревнованиями и тем более в 7 месяцев в нечётные года...
Ну что же, все правильно, все резонно, все понятно. Но это "правильно" для любой другой страны, но не для России, где все происходит наоборот, как в кривом зеркале. Хочу вам напомнить, что перешли на систему "осень-весна" по прихоти некоторых господ - владельцев команд, которые преследовали свои меркантильные интересы. Но только не интересы футбола и болельщиков ! Кстати, буквально месяц назад г-н Прядкин официально заявил, что обратного перехода, за который ратуют все нормальные любители футбола, не будет. Не дождетесь, мол, товарищи. Нам наплевать, что вам хочется во время матча погреться на солнышке, получать настоящее наслаждение от футбола, а не скорчившись от холода и пронизывающего ветра. К сожалению, за спиной Прядкина стоят более могущественные силы, чем он сам, и переломить эту ситуацию можно только сообща, всем миром, а не мнением одного Игнатьева.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:37, ред.
А полгода с октября до апреля что делать? Стадионов понастроили , а играть в феврале, марте, ноябре, декабре не можем? Чушь полная. Пусть ПФЛ играет весна -осень, там все равно вверх никто не стремится. Надо просто гибко календарь составлять. В этом году погода позволяла играть и в декабре,и в феврале. А в Питере, Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном можно вообще круглый год играть
Справедливо...
В Москве тоже и в декабре играть стало возможно...отличные поля...терпимый климат...
Фото с декабрьского матча ЦСКА-Арсенал......поляна как в июле......


...и февральский матч Динамо-Спартак...и газон и атмосфера...на уровне..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил spartak kursk
вчера в 12:31
Нужно возвращаться..... Не растёт кукуруза на Крайнем Севере.... Нужно ориентироваться на свой климат,а не подстраиваться под других.. По системе весна-осень играют США,Китай,Япония... По системе весна осень играют Норвегия,Финляндия,Швеция... Ну не должен перерыв в чемпионате быть больше перерыва между чемпионатами.. Перерыв в РПЛ-87 дней,ФНЛ-104 дня,ПФЛ-146 дней!!!!Англия,например вообще играет без перерыва,а самый большой в Германии-29 дней.. Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане регламента. Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане игры... Нужно играть в приемлемые сроки,удобные и для футболистов и для болельщиков... А чтобы не попасть на морозы,нужно играть с апреля по конец октября..Если играть по три игры в 2 недели 30 игр вполне укладывается в 6 месяцев в год с международными соревнованиями и тем более в 7 месяцев в нечётные года...
А полгода с октября до апреля что делать? Стадионов понастроили , а играть в феврале, марте, ноябре, декабре не можем? Чушь полная. Пусть ПФЛ играет весна -осень, там все равно вверх никто не стремится. Надо просто гибко календарь составлять. В этом году погода позволяла играть и в декабре,и в феврале. А в Питере, Сочи, Краснодаре, Ростове, Грозном можно вообще круглый год играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:28
Я тоже за эту систему. Погоня за Европой себя не оправдала...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:21
И мы я думаю все болелы за это. Футбол должен быть тогда, когда и футболистам, и болельщикам комфортно. А не Функционерам, которые наживаются на этрй игре. Конечно весна - лето.
спартак 1987
спартак 1987
вчера в 12:16, ред.
нужно смотреть на все плюсы и минусы от перехода. если играть весна - осень чемпионат должен заканчиваться не раньше 10го декабря, чтобы клубы, играющие в еврокубках подходили к 6му туру в группе лч или ле в игровом тонусе. зимы у нас сейчас тёплые, стадионы хорошие ( где плохие и команды из сибири и с севера страны последние два тура должны играть в гостях на юге России, устраивать полемику про спортивный принцип не стоит, у нас по территории огромная страна и на европу нам смотреть просто нельзя. на дальнем востоке и в той же сибире должна быть хотя бы одна команда с крытым стадионом). рпл расширить до 18ти команд, выгнать оренбург для спортивной состовляющей турнира. раньше все думали если перейдём на лето - весна клубы, попавшие в лигу европы по итогам предыдущего первенства просто не успеют распродать ведущих игроков за один летний месяц межсезонья до старта нового чемпионата. у нас всё по другому, ростов могут раскупить за неделю, из Тулы просто отозвать игроков из аренды...если грамотно составить календарь, то система весна - осень для России предпочтительней, стартовать первенство может в конце февраля в Сочи, Краснодаре, Чечне, Ростове, Санкт - Петербурге и Москве ( скоро наверняка алания вернётся из Владикавказа или анжи из Махачкалы) минуя этот глупый летний перерыв ( раз в два года чемпионат мира или европы и тут ничего не поделать) плюс будет в том, что наши клубы к отборочным раундам лиги европы или чемпионов будут в хорошей форме, а не только проведут 2-3 тура как при нынешнем календаре, ну и эти 11 весенних туров... цельный чемпионат без больших пауз выглядит поинтересней, главное начинать в конце февраля и заканчивать в начале декабря, а не как раньше с марта по ноябрь. P.S а теперь о том для чего задумываются о переходе на весна - осень : раньше думали, что при переходе о командах из фнл и вторых лиг будут больше заботиться и строить стадионы, крытые манежи...все всё увидели, наши футбольные команды живут за счёт местных областных бюджетов и никто не будет тратиться на дорогие, крытые стадионы, хотя бы старый покрасить перед первым туром...
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 12:01
Нужно возвращаться.....
Не растёт кукуруза на Крайнем Севере....
Нужно ориентироваться на свой климат,а не подстраиваться под других..

По системе весна-осень играют США,Китай,Япония...
По системе весна осень играют Норвегия,Финляндия,Швеция...

Ну не должен перерыв в чемпионате быть больше перерыва между чемпионатами..
Перерыв в РПЛ-87 дней,ФНЛ-104 дня,ПФЛ-146 дней!!!!Англия,например вообще играет без перерыва,а самый большой в Германии-29 дней..

Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане регламента.
Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане игры...

Нужно играть в приемлемые сроки,удобные и для футболистов и для болельщиков...
А чтобы не попасть на морозы,нужно играть с апреля по конец октября..Если играть по три игры в 2 недели 30 игр вполне укладывается в 6 месяцев в год с международными соревнованиями и тем более в 7 месяцев в нечётные года...
112910415
112910415
вчера в 11:56
вот начнёт коронованный затихать, тогда и решим
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:27
старый вариант лучше чем на сегодня...
alexamit
alexamit ответил Великолепный
вчера в 11:02
В октябре не получится. УЕФА настаивает, что бы закончили в июле.
С наши уровнем игр и команд можно играть и по 5-6 игр в месяц.От них не убудет.
alexamit
alexamit
вчера в 11:00
Какие умные речи!Нашим козлам из РФПЛ давно надо было возвратиться к старой схеме.Как одна подруга мне сказала однажды-Х... на Х...менять-только время терять!А мы в угоду бомжам потеряли очень и очень много.И не только время...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:50
Походу, надо возвращать "весна-осень", старый прав.
МапС
МапС
вчера в 10:26
Да будет так!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:24
Правильно, хватит грязь месить и отдыхать по полгода !
Результаты в Европе хуже с каждым годом !
Тага Дага
Тага Дага ответил Великолепный
вчера в 10:22
В октябре не получится. УЕФА настаивает, что бы закончили в июле.
Я говорю новый сезон. ....
Великолепный
Великолепный ответил Тага Дага
вчера в 10:21
Правильно говорит, в октябре можно закончить чемпионат,если сыграть по четыре тура в месяц.
В октябре не получится.
УЕФА настаивает,
что бы закончили в июле.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 10:16
Правильно говорит, в октябре можно закончить чемпионат,если сыграть по четыре тура в месяц.
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 10:06
А что делать когда в декабре -17 будет . Куда матчи переносить , на следующий сезон ?
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:02
Не смотря на всё он прав.
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