Игнатьев: «Я за то, чтобы играть РПЛ по системе „весна-осень“»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что нынешний сезон РПЛ нужно завершить.
Нужно довести турнир до логического конца и по спортивному принципу распределить все места в турнирной таблице. У нас достаточно времени до конца года. Я за то, чтобы играть РПЛ по системе «весна-осень» и новый сезон начать в марте 2021 года. Это позволит выстроить структуру в нашем футболе наподобие египетской пирамиды, в основе которой лежит деятельность ПФЛ, затем ФНЛ и РПЛ. И будем играть по той схеме, которой придерживались раньше. Мне кажется, преимуществ в этом гораздо больше.
Не растёт кукуруза на Крайнем Севере....
Нужно ориентироваться на свой климат,а не подстраиваться под других..
По системе весна-осень играют США,Китай,Япония...
По системе весна осень играют Норвегия,Финляндия,Швеция...
Ну не должен перерыв в чемпионате быть больше перерыва между чемпионатами..
Перерыв в РПЛ-87 дней,ФНЛ-104 дня,ПФЛ-146 дней!!!!Англия,например вообще играет без перерыва,а самый большой в Германии-29 дней..
Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане регламента.
Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане игры...
Нужно играть в приемлемые сроки,удобные и для футболистов и для болельщиков...
А чтобы не попасть на морозы,нужно играть с апреля по конец октября..Если играть по три игры в 2 недели 30 игр вполне укладывается в 6 месяцев в год с международными соревнованиями и тем более в 7 месяцев в нечётные года...
Не растёт кукуруза на Крайнем Севере....
Нужно ориентироваться на свой климат,а не подстраиваться под других..
По системе весна-осень играют США,Китай,Япония...
По системе весна осень играют Норвегия,Финляндия,Швеция...
Ну не должен перерыв в чемпионате быть больше перерыва между чемпионатами..
Перерыв в РПЛ-87 дней,ФНЛ-104 дня,ПФЛ-146 дней!!!!Англия,например вообще играет без перерыва,а самый большой в Германии-29 дней..
Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане регламента.
Нужно признать,что мы не можем играть по европейским правилам в плане игры...
Нужно играть в приемлемые сроки,удобные и для футболистов и для болельщиков...
А чтобы не попасть на морозы,нужно играть с апреля по конец октября..Если играть по три игры в 2 недели 30 игр вполне укладывается в 6 месяцев в год с международными соревнованиями и тем более в 7 месяцев в нечётные года...