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Худяков: «Обсудили все актуальные вопросы с клубами РПЛ»

вчера, 09:09

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о пресс-конференции, которая состоялась между клубами РПЛ.

Нормально пообщались и обсудили все актуальные вопросы. Есть, конечно, свои нюансы — например, когда один человек говорит, остальные должны обязательно молчать. Но в нынешней ситуации такой формат был оптимальным. Конечно, очное общение более эффективно. Любые вопросы лучше обсуждать, когда можешь смотреть человеку в глаза.

Ранее стало известно, что «Тамбов» не будет сокращать зарплату футболистам на время приостановки РПЛ.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:14, ред.
о как))))))))пора в пердив))
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