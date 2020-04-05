Худяков: «Обсудили все актуальные вопросы с клубами РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о пресс-конференции, которая состоялась между клубами РПЛ .

Нормально пообщались и обсудили все актуальные вопросы. Есть, конечно, свои нюансы — например, когда один человек говорит, остальные должны обязательно молчать. Но в нынешней ситуации такой формат был оптимальным. Конечно, очное общение более эффективно. Любые вопросы лучше обсуждать, когда можешь смотреть человеку в глаза.