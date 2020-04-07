П. Шмейхель: «Хендерсону ещё рано становиться заменой Де Хеа в МЮ»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что Дин Хендерсон ещё не готов к тому, чтобы заменить в воротах МЮ Давида Де Хеа. На данный момент принадлежащий манкунианцам Хендерсон на правах аренды выступает за «Шеффилд Юнайтед».
Кто-то всерьёз думает о том, чтобы заменить Давида Де Хеа на Дина Хендерсона?
Никто не сомневается в потенциале Хендерсона, но он всего первый год играет в клубе, который проводит невероятный сезон в Премьер-Лиге. Хендерсон должен будет проявить себя в следующем сезоне, так же как он сделал это в текущем, а затем в следующем и следующем за ним сезонах, чтобы убедить всех, что он тот самый.
Есть большая разница между тем, чтобы быть номером один в «Шеффилд Юнайтед» и на «Олд Траффорд». Очень большая разница, даже если вы просто полевой игрок.
Я видел много парней, которые приходили в МЮ с отличной репутацией и статистикой, но не смогли показать то, чего все от них ждали. Всё дело в том, что на «Олд Траффорд» испытываешь совсем другое давление.
В прошлом месяце Шмейхель подверг критике игру Де Хеа за МЮ.