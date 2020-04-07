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П. Шмейхель: «Хендерсону ещё рано становиться заменой Де Хеа в МЮ»

сегодня, 04:59

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель выразил мнение, что Дин Хендерсон ещё не готов к тому, чтобы заменить в воротах МЮ Давида Де Хеа. На данный момент принадлежащий манкунианцам Хендерсон на правах аренды выступает за «Шеффилд Юнайтед».

Кто-то всерьёз думает о том, чтобы заменить Давида Де Хеа на Дина Хендерсона?

Никто не сомневается в потенциале Хендерсона, но он всего первый год играет в клубе, который проводит невероятный сезон в Премьер-Лиге. Хендерсон должен будет проявить себя в следующем сезоне, так же как он сделал это в текущем, а затем в следующем и следующем за ним сезонах, чтобы убедить всех, что он тот самый.

Есть большая разница между тем, чтобы быть номером один в «Шеффилд Юнайтед» и на «Олд Траффорд». Очень большая разница, даже если вы просто полевой игрок.

Я видел много парней, которые приходили в МЮ с отличной репутацией и статистикой, но не смогли показать то, чего все от них ждали. Всё дело в том, что на «Олд Траффорд» испытываешь совсем другое давление.

В прошлом месяце Шмейхель подверг критике игру Де Хеа за МЮ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:53
Успеет ишшо!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:50
Менять 29-ти летнего Де Хеа на него будет глупо...но и момент, что Хендерсон возможно захочет определенности, вроде как другие клубы хотят выкупать его.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:17
Де Хеа не заменим.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 05:13
дозреет в Шеффилде, тогда вернётся, если дозреет
SSPZ
SSPZ
сегодня в 05:05, ред.
не созрел, факт
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