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П. Шмейхель — о «Ливерпуле»: «Сезон нужно доиграть, чтобы стать чемпионом»

вчера, 20:30

Бывший голкипер МЮ Петер Шмейхель считает, что чемпионат Англии должен быть доигран.

Согласен, что «Ливерпуль» достоин титула. Впрочем, сезон нужно доиграть, чтобы стать чемпионом. На месте «Ливерпуля» вы бы хотели, чтобы вам подарили титул? В Бельгии так отдали чемпионство «Брюгге». Неужели клубы хотят так становиться чемпионами?

Я побеждал с Данией на Евро, когда мы туда даже не квалифицировались, а попали из-за войны в Югославии. Но тогда мы выиграли титул, нам его никто не отдавал.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:34
никто не спорит, в том числе и красные, что сезон нужно доиграть! Но если даже допустить, что не будет такой возможности, то красные Однозначно должны быть признаны чемпионами. Все эти корявые разговоры завистников о якобы кабинетном чемпионстве это полнейший бред! Огромный очковый отрыв был заработан не в кабинетах, а на футбольном поле, старанием и потом игроков! И по спортивному принципу принципу Ливерпуль заслужил титул! но еще раз подчеркну, что красные готовы доигрывать и надеюсь обязательно АПЛ будет доиграна
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 23:12
Шмейхель так говорит, как будто Ливерпуль хочет чтобы им просто отдали титул, но пока только бывшие и действующие игроки Юнайтед говорят про отмену чемпионата, кроме возможно Г. Невилла, который тоже за то чтобы сезон был завершен, за что его фанаты Юнайтед начали хейтить. А Ливерпуль как раз не против выиграть титул на поле, никому не нужен титул с примечанием вручен, все в Ливерпуле хотят выигранный титул.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Ozabot
вчера в 22:24
«Ливерпуль» может стать чемпионом, даже если не сыграет больше ни одного матча. Остальные команды попросту не доберут столько очков. Но продолжить чемпионат до досрочного чемпионства наверное стоит. Возможно, в один тур уложатся )))
Всё верно. Live to champion.
Если кто не верить, пусть посмотрит на турнирной таблице.Это очень просто.
Agamaga
Agamaga
вчера в 22:11
Только ненавистник Ливерпуля может такое ляпнуть. Красные могут вообще не сыграть ни одного матча до конца чемпионата, остальные не догонят.
oFANATo
oFANATo ответил cska vperiod
вчера в 22:03
Если не доиграть то чемпион будет липовый.
Будет кабинетным.))))

Чеферин из УЕФА уже заявил

Если не доиграют то решат в кабинетах)))
Брулин
Брулин
вчера в 21:06
Ладно, Ливерпуль откажется от оставшихся 9 игр, пусть МЮ попробует догнать
Альфамен
Альфамен ответил ошалевший
вчера в 21:02
не беспокойся доиграют и ещё твоего сынули из 4 выкинут
Его сын,в отличии от игроков Ливерпуля,был чемпионом АПЛ....
Ozabot
Ozabot
вчера в 21:01
«Ливерпуль» может стать чемпионом, даже если не сыграет больше ни одного матча. Остальные команды попросту не доберут столько очков. Но продолжить чемпионат до досрочного чемпионства наверное стоит. Возможно, в один тур уложатся )))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:54
Для тех, кто понимает, Ливерпуль и так чемпион.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 20:54
Ну так весь мир видел, что Ливерпуль чемпион
ЮHBА
ЮHBА
вчера в 20:50
Как же у манков подгорает от возможного чемпионства Ливерпуля)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:46
Если не доиграть то чемпион будет липовый.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:45
Петя добавил свои пять копеек ни о чем. Чемпионство датчан в 92-м красивое, но сомнительное, ибо их там не должно было быть вовсе.
Comdiv
Comdiv
вчера в 20:44
Верно сказал.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:40
будет доигран однозначно
ошалевший
ошалевший
вчера в 20:38
не беспокойся доиграют и ещё твоего сынули из 4 выкинут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:31
Нужно
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:30, ред.
нужно, но если такой возможности не будет, то Ливерпуль-чемпион, однозначно, заслуженно.
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