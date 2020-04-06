П. Шмейхель — о «Ливерпуле»: «Сезон нужно доиграть, чтобы стать чемпионом»

Бывший голкипер МЮ считает, что чемпионат Англии должен быть доигран.

Согласен, что «Ливерпуль» достоин титула. Впрочем, сезон нужно доиграть, чтобы стать чемпионом. На месте «Ливерпуля» вы бы хотели, чтобы вам подарили титул? В Бельгии так отдали чемпионство «Брюгге». Неужели клубы хотят так становиться чемпионами?

Я побеждал с Данией на Евро, когда мы туда даже не квалифицировались, а попали из-за войны в Югославии. Но тогда мы выиграли титул, нам его никто не отдавал.