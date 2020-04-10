Мать Кавани: «Эдинсон хочет остаться в Европе и предпочёл бы Испанию»

Берта Гомес, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» , в интервью Ovacion Digital рассказала о том, где хочет продолжить карьеру её сын.

К счастью, на сегодняшний день в подписании Эдинсона заинтересовано множество клубов. Но он до сих пор не знает, где будет играть. У него осталось три месяца контракта в ПСЖ .

Мы должны тщательно всё обдумать. На данный момент Эдинсон не собирается возвращаться в Уругвай. Он планирует остаться в Европе и предпочёл бы перебраться в Испанию.