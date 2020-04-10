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Мать Кавани: «Эдинсон хочет остаться в Европе и предпочёл бы Испанию»

сегодня, 07:13

Берта Гомес, мать нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, в интервью Ovacion Digital рассказала о том, где хочет продолжить карьеру её сын.

К счастью, на сегодняшний день в подписании Эдинсона заинтересовано множество клубов. Но он до сих пор не знает, где будет играть. У него осталось три месяца контракта в ПСЖ.

Мы должны тщательно всё обдумать. На данный момент Эдинсон не собирается возвращаться в Уругвай. Он планирует остаться в Европе и предпочёл бы перебраться в Испанию.

Ранее капитан уругвайского «Пеньяроля» Кристиан Родригес сообщил о том, что Кавани собирается перебраться в клуб из Монтевидео.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:18
думаю он будет бегать из клуба в клуб
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 08:08
Для Кавани, вариант с Атлетико был бы идеальным.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:03
Свободный агент нынче в цене.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:14
Пусть остаётся
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