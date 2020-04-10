Анджелкович: «Надеюсь, что „Краснодар“ и „Ростов“ попадут в Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Ростова» и «Краснодара» Душан Анджелкович поделился мнением о перспективах этих клубов в текущем сезоне:
Я очень пристально слежу за «Краснодаром» и «Ростовом». Надеюсь, в этом году они наконец получат прямые путевки в Лигу чемпионов. Но это непросто — в России сильный чемпионат. Одно поражение меняет все в таблице.
В РПЛ много сильных команд: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Краснодар», «Зенит». И когда ты теряешь очки в матчах не с лидерами, а с командами из второй части таблицы — это очень обидно. Но я все равно в них верю. Для меня вообще идеальный вариант, если в Лиге чемпионов Россию представили бы «Краснодар» и «Ростов».
Ранее Анджелкович заявил, что сезон необходимо доиграть.