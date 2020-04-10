Анджелкович: «Надеюсь, что „Краснодар“ и „Ростов“ попадут в Лигу чемпионов»

Бывший защитник «Ростова» и «Краснодара» поделился мнением о перспективах этих клубов в текущем сезоне:

Я очень пристально слежу за «Краснодаром» и «Ростовом». Надеюсь, в этом году они наконец получат прямые путевки в Лигу чемпионов. Но это непросто — в России сильный чемпионат. Одно поражение меняет все в таблице.