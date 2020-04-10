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Алькантара: «„Бавария“ начала 2020 год с чистого листа»

сегодня, 02:41

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара отметил, что мюнхенский клуб провел серьёзную работу над ошибками во время зимней паузы. В этом году «Бавария» провела 11 официальных матчей во всех турнирах, одержала 10 побед и один раз сыграла вничью (Прим. — 0:0 с «Лейпцигом»).

Когда вы уходите на паузу в декабре, у вас есть время, чтобы оглянуться назад и хорошенько проанализировать, что вы сделали не так, а что было сделано хорошо.

Так что думаю, у нас было время подготовиться к возобновлению чемпионата, перезагрузиться и начать всё с нуля. Считаю, что в этом и есть суть. Мы начали с чистого листа и без сожалений. И я думаю, что это было потрясающе.

Ранее появилась новость о том, что 28-летний хавбек продлит контракт с «Баварией» до 2023 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:05
Не вовремя перерыв подоспел.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:28
удачи бюргерам !!! главное не потерять себя -как бмв))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:48
Хорошие показатели но это пока.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:59
Посмотрим
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