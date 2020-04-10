Алькантара: «„Бавария“ начала 2020 год с чистого листа»

Полузащитник «Баварии» отметил, что мюнхенский клуб провел серьёзную работу над ошибками во время зимней паузы. В этом году «Бавария» провела 11 официальных матчей во всех турнирах, одержала 10 побед и один раз сыграла вничью (Прим. — 0:0 с «Лейпцигом»).

Когда вы уходите на паузу в декабре, у вас есть время, чтобы оглянуться назад и хорошенько проанализировать, что вы сделали не так, а что было сделано хорошо.

Так что думаю, у нас было время подготовиться к возобновлению чемпионата, перезагрузиться и начать всё с нуля. Считаю, что в этом и есть суть. Мы начали с чистого листа и без сожалений. И я думаю, что это было потрясающе.