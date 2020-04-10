Роналдо — Бекхэму: «Для меня ты один из лучших полузащитников в истории»

Бывшие игроки «Реала» Дэвид Бекхэм и Роналдо в прямом эфире Инстаграма вспомнили о периоде выступлений за мадридский клуб.
Дэвид Бекхэм:
Ты был одним из первых, кого я встретил в «Реале». Ты зашёл в раздевалку, и в тот момент я почувствовал, как здорово быть в этом клубе.
Роналдо:
Мужик, ты невероятен. Для меня ты один из лучших игроков центра поля всех времён.
То, как ты касался мяча, как мог доставить мяч, куда бы ни захотел, даже не глядя на принимающего. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты доставил мне так много мячей.
Напомним, «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм, заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.