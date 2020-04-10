Роналдо — Бекхэму: «Для меня ты один из лучших полузащитников в истории»

Бывшие игроки «Реала» и Роналдо в прямом эфире Инстаграма вспомнили о периоде выступлений за мадридский клуб.

Ты был одним из первых, кого я встретил в «Реале». Ты зашёл в раздевалку, и в тот момент я почувствовал, как здорово быть в этом клубе.

Мужик, ты невероятен. Для меня ты один из лучших игроков центра поля всех времён.

То, как ты касался мяча, как мог доставить мяч, куда бы ни захотел, даже не глядя на принимающего. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты доставил мне так много мячей.