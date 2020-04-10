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Роналдо — Бекхэму: «Для меня ты один из лучших полузащитников в истории»

сегодня, 04:48

Бывшие игроки «Реала» Дэвид Бекхэм и Роналдо в прямом эфире Инстаграма вспомнили о периоде выступлений за мадридский клуб.

Дэвид Бекхэм:

Ты был одним из первых, кого я встретил в «Реале». Ты зашёл в раздевалку, и в тот момент я почувствовал, как здорово быть в этом клубе.

Роналдо:

Мужик, ты невероятен. Для меня ты один из лучших игроков центра поля всех времён.

То, как ты касался мяча, как мог доставить мяч, куда бы ни захотел, даже не глядя на принимающего. Я должен поблагодарить тебя за то, что ты доставил мне так много мячей.

Напомним, «Интер Майами», совладельцем которого является Бекхэм, заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:38
это не оспоримый факт. были времена
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 06:23
...а потом они поженились.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:00
Голубая луна всему виной.
рус фан
рус фан
сегодня в 05:34
Помню один гол Реала в чемпионате, когда Рональдо прошел по флангу и точно навесил на Бекхема и тот хорошо головой забил, тот голактикос очень красиво временами играли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:50
Ностальжи...
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