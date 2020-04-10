Холебас: «Считаю, нужно признать „Ливерпуль“ чемпионом и отменить сезон»

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас поделился своим мнением относительно того, какое решение необходимо принять по нынешнему сезону чемпионата Англии.
По моему мнению, сезон необходимо отменить. На мой взгляд, это достаточно очевидно.
Я бы дал «Ливерпулю» титул чемпиона, они показывали невероятный футбол в нынешнем сезоне и заслужили его.
Это, безоговорочно, команда номер один. Я считаю, что нет смысла без конца переносить даты.
Ранее бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отметил, что для признания команды чемпионом, сезон необходимо доиграть.