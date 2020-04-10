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Холебас: «Считаю, нужно признать „Ливерпуль“ чемпионом и отменить сезон»

сегодня, 06:56

Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас поделился своим мнением относительно того, какое решение необходимо принять по нынешнему сезону чемпионата Англии.

По моему мнению, сезон необходимо отменить. На мой взгляд, это достаточно очевидно.

Я бы дал «Ливерпулю» титул чемпиона, они показывали невероятный футбол в нынешнем сезоне и заслужили его.  

Это, безоговорочно, команда номер один. Я считаю, что нет смысла без конца переносить даты.

Ранее бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отметил, что для признания команды чемпионом, сезон необходимо доиграть.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:48
Ливер чемпион, но сезон нужно доиграть...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:41
что чемпион это неоспоримо!! но титул нужен по закону !!! по другому это как матчкубок спартаку .
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 07:09
Уважение защитнику Уотфорда.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:59
100 процентов чемпион.
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