Холебас: «Считаю, нужно признать „Ливерпуль“ чемпионом и отменить сезон»

Защитник «Уотфорда» поделился своим мнением относительно того, какое решение необходимо принять по нынешнему сезону чемпионата Англии.

По моему мнению, сезон необходимо отменить. На мой взгляд, это достаточно очевидно.

Я бы дал «Ливерпулю» титул чемпиона, они показывали невероятный футбол в нынешнем сезоне и заслужили его.

Это, безоговорочно, команда номер один. Я считаю, что нет смысла без конца переносить даты.