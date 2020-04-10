Иньеста: «Япония держит под контролем ситуацию с коронавирусом»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании , ныне выступающий за «Виссел Кобе», рассказал о том, какова ситуация с пандемией коронавируса в Японии.

Прошло около трёх месяцев с того момента, как всё это началось, и есть ощущение, что здесь ситуация под контролем.

Люди выходят на улицы. Но что было очень хорошим решением, так это закрытие школ и отмена многолюдных мероприятий с первых минут [эпидемии]. Всё это минимизировало последствия.