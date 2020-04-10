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Иньеста: «Япония держит под контролем ситуацию с коронавирусом»

сегодня, 06:33

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», рассказал о том, какова ситуация с пандемией коронавируса в Японии.

Прошло около трёх месяцев с того момента, как всё это началось, и есть ощущение, что здесь ситуация под контролем.

Люди выходят на улицы. Но что было очень хорошим решением, так это закрытие школ и отмена многолюдных мероприятий с первых минут [эпидемии]. Всё это минимизировало последствия.

Напомним, недавно стало известно о положительном тесте на коронавирус у одноклубника Иньесты Готоку Сакаи.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Jin-Ho
сегодня в 08:22
Япония молодцы во всех отношениях. Трудоголики, интеллектуалы, необычайные традиции, красивая природа, ну и дисциплина на высшем уровне, этого не отнять у Японцев. Страна с которой надо брать пример.
не всем это подходит))
Jin-Ho
Jin-Ho ответил VAN ARM
сегодня в 08:09
самураи всегда были послушными. у них это в крови))
Япония молодцы во всех отношениях. Трудоголики, интеллектуалы, необычайные традиции, красивая природа, ну и дисциплина на высшем уровне, этого не отнять у Японцев. Страна с которой надо брать пример.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:04
А у нас карантин, что дышло: одним дают пропуска, другим нет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:35
самураи всегда были послушными. у них это в крови))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:36
Это хорошо
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