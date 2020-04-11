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Сарабия: «Преодоление пандемии будет настоящей победой этого сезона»

сегодня, 16:58

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия в интервью AFP высказался по вопросу возобновления футбольных турниров, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Нет, я не боюсь [того, что сезон не возобновится], я об этом не волнуюсь. В первую очередь я думаю о своей семье, а потом уже о решении данной проблемы. Это критическая ситуация. Сейчас никто не знает, возобновится чемпионат [Франции] или нет, всё это гипотетически. Всем нам нужно сфокусироваться на пандемии. Ее преодоление будет настоящей победой этого сезона.

Отметим, что ранее Сарабия рассказал, почему решил перейти в ПСЖ.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
это факт. во всём мире 63!!
beefs
beefs
сегодня в 16:59
это верно, но может быть пандемия сама уйдет
x_eaymm8535g
x_eaymm8535g
сегодня в 16:59
Скорей бы уже ее приодели.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:59
Согласен, главная победа 21 го века!
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