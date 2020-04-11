Сарабия: «Преодоление пандемии будет настоящей победой этого сезона»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» в интервью AFP высказался по вопросу возобновления футбольных турниров, приостановленных из-за пандемии коронавируса.

Нет, я не боюсь [того, что сезон не возобновится], я об этом не волнуюсь. В первую очередь я думаю о своей семье, а потом уже о решении данной проблемы. Это критическая ситуация. Сейчас никто не знает, возобновится чемпионат [Франции] или нет, всё это гипотетически. Всем нам нужно сфокусироваться на пандемии. Ее преодоление будет настоящей победой этого сезона.