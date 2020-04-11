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Артета: «Сейчас есть хорошая возможность лучше узнать игроков „Арсенала“»

сегодня, 15:44

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в разговоре с BT Sport заявил, что нынешний перерыв в сезоне, связанный с пандемией коронавируса, является для него хорошей возможностью лучше узнать игроков команды.

Это хорошая возможность, когда всем непросто и когда все немного больше открыты, узнать их лучше, понять, как обстоят дела у их семей, что они делают, чтобы позаботиться о родственниках, как они чувствуют себя в клубе и в общении с партнерами по команде. Я хочу, чтобы они чувствовали близость в общении со мной, чтобы они знали, что могут доверять мне и высказывать свои чувства.  

Отметим, что ранее Артета высказался о начале своей работы в «Арсенале».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:53
Чтобы лучше узнать друг друга надо чаще застолья организовать.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:44
повод узнать друг друга получше, коронавирус
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