Артета: «Сейчас есть хорошая возможность лучше узнать игроков „Арсенала“»

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сегодня, 15:44

Главный тренер «Арсенала» в разговоре с BT Sport заявил, что нынешний перерыв в сезоне, связанный с пандемией коронавируса, является для него хорошей возможностью лучше узнать игроков команды.

Это хорошая возможность, когда всем непросто и когда все немного больше открыты, узнать их лучше, понять, как обстоят дела у их семей, что они делают, чтобы позаботиться о родственниках, как они чувствуют себя в клубе и в общении с партнерами по команде. Я хочу, чтобы они чувствовали близость в общении со мной, чтобы они знали, что могут доверять мне и высказывать свои чувства.

Отметим, что ранее Артета высказался о начале своей работы в «Арсенале».