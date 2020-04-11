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Экс-вратарь «Шахтера»: «Лунин вырастет в звезду мирового масштаба»

сегодня, 14:05

Экс-вратарь донецкого «Шахтера» Рустам Худжамов поделился мнением об украинском голкипере «Реала» Андрее Лунине

Уникальность Лунина в том, что в этом возрасте ему не снесло башню от успеха. Чемпион мира, лучший вратарь этого чемпионата, «Реал». Это уникальный случай, когда человек попал в 20 лет в «Реал». От этого могло башню снести начисто. А он не обращает внимание, это супер. 

По вратарским качествам – он спокойный. Даже если была ошибка, он не реагирует на нее. Если было что-то суперклассное, отбитое, он тоже себя не заводит.

Думаю, в «Реале» обращают внимание на такое качество, как скромность. Как футболист будет себя вести в повседневной жизни, это будет ассоциироваться с маркой «Реала». Но и перспектива. Если все сложится – Лунин вырастет в звезду мирового масштаба.

Ранее Лунин заявил, что хочет стать основным голкипером «Реала».

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:57
У Лунина сейчас возможно самый трудный момент в карьере.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:03
Он и так популярен.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:33
Пока растет, растет, и никак не выростит.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 14:33
Опять себя хвалят.
AgentART
AgentART
сегодня в 14:14
А он разве в Реале играет?
beefs
beefs
сегодня в 14:13
да это еще нужно посмотреть...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 14:10
Я подумал что это про нашего Лунёва и аж поперхнулся
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