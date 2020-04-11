Экс-вратарь «Шахтера»: «Лунин вырастет в звезду мирового масштаба»

Экс-вратарь донецкого «Шахтера» поделился мнением об украинском голкипере «Реала» .

Уникальность Лунина в том, что в этом возрасте ему не снесло башню от успеха. Чемпион мира, лучший вратарь этого чемпионата, «Реал». Это уникальный случай, когда человек попал в 20 лет в «Реал». От этого могло башню снести начисто. А он не обращает внимание, это супер.

По вратарским качествам – он спокойный. Даже если была ошибка, он не реагирует на нее. Если было что-то суперклассное, отбитое, он тоже себя не заводит.

Думаю, в «Реале» обращают внимание на такое качество, как скромность. Как футболист будет себя вести в повседневной жизни, это будет ассоциироваться с маркой «Реала». Но и перспектива. Если все сложится – Лунин вырастет в звезду мирового масштаба.