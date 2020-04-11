Алехандро Гомес: «Если мы начнем играть в июне, это будет сложно»

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сегодня, 16:33

Полузащитник «Аталанты» в общении с форвардом СПАЛа в прямом эфире на Facebook заявил, что игрокам будет сложно, если розыгрыш Серии А, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится летом.

Если мы начнем играть в июне и июле, это будет сложно, потому что мы не привыкли к такой жаре.

Также Гомес отметил важность соблюдения режима во время карантина.

Спортсмен должен заботиться о себе и следить за тем, что он ест. Но когда ты замкнут дома, есть искушение ходить к холодильнику каждые 10 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что розыгрыш Серии А может возобновиться 31 мая.