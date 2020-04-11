Коноплянка: «С „Донбасс Ареной“ сравнится только „Альянц Арена“»

Полузащитник донецкого «Шахтера» рассказал о своем впечатлении от игры на «Донбасс Арене» и сравнил стадион с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

Никогда не гулял по Донецку. Да, мы проводили матчи, у нас была короткая прогулка в парке, как и у всех команд, но с самим городом я не сильно знаком. «Донбасс Арена» – шикарная, я успел там поиграть. Играл на многих шикарных, но такого стадиона… Наверное, только «Альянц Арену» можно сравнить, есть что-то общее.