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Коноплянка: «С „Донбасс Ареной“ сравнится только „Альянц Арена“»

сегодня, 14:36

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о своем впечатлении от игры на «Донбасс Арене» и сравнил стадион с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

Никогда не гулял по Донецку. Да, мы проводили матчи, у нас была короткая прогулка в парке, как и у всех команд, но с самим городом я не сильно знаком. «Донбасс Арена» – шикарная, я успел там поиграть. Играл на многих шикарных, но такого стадиона… Наверное, только «Альянц Арену» можно сравнить, есть что-то общее.

Ранее Коноплянка поделился мнением о том, что «горнякам» по силам пробиться в финал Лиги Европы.

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Все комментарии
Brugzash
Brugzash
сегодня в 16:46
Нет теперь Донбасс Арены, киевская хунта постаралась.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:45
хвалим родное гнездо))) теперь там патриоты играют! а вы в киеве)))))
vastudio
vastudio
сегодня в 16:07
А что с Дортмундом? Не тянет?))
vastudio
vastudio ответил Lazurny
сегодня в 16:06
Донбасс Арену разбомбили фашисты.
из народной республики?)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:58
В 45 году так и было.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:39
Ждём реплики от Гены и питерцев.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 15:26
Донбасс Арену разбомбили фашисты.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:02
ну, и перечислил бы на восстановление пару лямов евро...
dimagas2
dimagas2 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:55
Покажите Коноплянке, что стало с „Донбасс Ареной“. А уж после пускай расскажет с чем эти руины можно сравнить.
Последняя фотка это аэропорт)))Фейкомет)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:53, ред.
Покажите Коноплянке, что стало с „Донбасс Ареной“. А уж после пускай расскажет с чем эти руины можно сравнить.


SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 14:50
А можно ли доверять рогулю с растаманской фамилией? Наверное нельзя. Аха-ха)
SSPZ
SSPZ
сегодня в 14:36
крутой стадион, очень красивый
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