Маскерано: «Месси — с другой планеты»

Бывший партнер по «Барселоне» и сборной Аргентины поделился мнением об игре легенды каталонского клуба.

Каждый раз, когда я вспоминаю о Месси, говорю одно и то же. Многие игроки могут принимать хорошие решения на поле, но не все могут реализовать их. Месси может делать и то, и другое.

Месси контролирует ход игры. Это дает ему возможность иметь семь, восемь или десять моментов за матч. Он может доминировать над игрой, хотя обычно игра доминирует над футболистами. Он сам решает, что делать с игрой. Месси — с другой планеты.