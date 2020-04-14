ГлавнаяНовости

Маскерано: «Месси — с другой планеты»

сегодня, 18:07

Бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мнением об игре легенды каталонского клуба.

Каждый раз, когда я вспоминаю о Месси, говорю одно и то же. Многие игроки могут принимать хорошие решения на поле, но не все могут реализовать их. Месси может делать и то, и другое.

Месси контролирует ход игры. Это дает ему возможность иметь семь, восемь или десять моментов за матч. Он может доминировать над игрой, хотя обычно игра доминирует над футболистами. Он сам решает, что делать с игрой. Месси — с другой планеты.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич сравнил Месси и Криштиану Роналду.

Все новости
СлухиРугани планирует покинуть «Ювентус»
Сегодня, 19:13 Комментарии1
В «Ливерпуле» ввели штрафы за опоздание на онлайн-тренировки
Сегодня, 19:05 Комментарии1
Бывший хавбек «Челси»: «Игроки плакали на полу, узнав об уходе Моуриньо»
Сегодня, 18:47 Комментарии6
Хави: «„Барселона“ правильно делает, интересуясь Лаутаро»
Сегодня, 17:47 Комментарии2
Щесны: «Де Лигту нужно просто посмеяться над своими ошибками»
Сегодня, 16:43 Комментарии2
Митрович: «Йович находится в каком-то кризисе»
Сегодня, 16:22 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
League1
League1
сегодня в 18:31
Это вопрос спорный.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:26
Если присмотреться то с нашей.
drug01
drug01
сегодня в 18:17
Где эта планета?????
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 18:12
Планета называется Серебряное Дилдо. Аха-ха)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:12
ему пора на неё вернуться)))))))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 18:11
Мы это уже слышали.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:08
Про Месси все уже давно сказано...
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:08
Этот вопрос сложный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100