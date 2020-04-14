Хави: «„Барселона“ правильно делает, интересуясь Лаутаро»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий катарский «Аль-Садд», в рамках общения на YouTube-канале Post United высказался о форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе.
Он мне нравится. Он хорошо уходит от защитников, предоставляет партнерам возможность отдать ему передачу, может хорошо играть как на открытом пространстве, так и в условиях плотной опеки. «Барселона» правильно делает, интересуясь им.
По данным СМИ, «Барса» продолжает активно интересоваться возможностью приобретения Мартинеса. В частности, сообщалось, что каталонцы могут обменять форварда Антуана Гризманна на Лаутаро.