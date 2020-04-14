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Хави: «„Барселона“ правильно делает, интересуясь Лаутаро»

сегодня, 17:47

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне тренирующий катарский «Аль-Садд», в рамках общения на YouTube-канале Post United высказался о форварде «Интера» Лаутаро Мартинесе.

Он мне нравится. Он хорошо уходит от защитников, предоставляет партнерам возможность отдать ему передачу, может хорошо играть как на открытом пространстве, так и в условиях плотной опеки. «Барселона» правильно делает, интересуясь им.  

По данным СМИ, «Барса» продолжает активно интересоваться возможностью приобретения Мартинеса. В частности, сообщалось, что каталонцы могут обменять форварда Антуана Гризманна на Лаутаро.

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Timeless
Timeless
сегодня в 19:05
Sport Mediaset: На самом деле, позиция Интера относительно слухов о трансфере Мартинеса ясна: Лаутаро не покинет Милан. Существует только одна возможность, которая может изменить текущие сценарии: явный запрос игрока на трансфер, но на сегодняшний день, таких просьб еще не поступала. Вот почему Интер может чувствовать себя уверенно, настолько, что Интер сделал провокационный запрос Барселоне: 90 млн + Видаль + аренда Гризманна.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:52
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